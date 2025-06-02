Irán sigue comprometido con negociaciones y su programa nuclear pacífico

El ministro Seyed Abás Araqchi asegura que Teherán seguirá negociando y garantiza la naturaleza pacífica de su programa nuclear, sin intención de abandonarlo.

El programa nuclear de Irán es absolutamente transparente y pacífico, y la cuestión del enriquecimiento de uranio también se aborda en el mismo marco. Así lo advirtió el canciller iraní, Seyed Abás Araqchi durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo egipcio en El Cairo.

Araqchi señaló que Irán pronto dará una respuesta adecuada a la propuesta de EE.UU., reiterando que no se firmará ningún acuerdo sin considerar el derecho del país persa al enriquecimiento de uranio.

El canciller iraní destacó que el país persa ha sido y sigue siendo uno de los iniciadores de la creación de una zona libre de armas nucleares en la región de Asia Occidental.

Denunció la política de doble rasero de países occidentales respecto al programa nuclear del régimen de Israel.

Finalmente, Araqchi exigió a la Agencia Internacional de Energía Atómica no dejarse influenciar por la presión occidental, mantener su independencia y no socavar cooperaciones bilaterales por políticas miopes.

