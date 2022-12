La ONU urge a EEUU a levantar las sanciones impuestas a Irán

Las Naciones Unidas han pedido a EE.UU. que levante las sanciones contra Irán, en conformidad con lo acordado en el pacto nuclear de 2015, llamado JCPOA.

La jefa de Asuntos Políticos y de Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rosemary DiCarlo, subrayó el lunes que restaurar el acuerdo nuclear suscrito en 2015 entre Irán y el Grupo 5+1 (EE.UU., el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania), del que se salió EE.UU. en 2018, sigue siendo crucial para asegurar a la comunidad internacional la naturaleza pacífica del programa nuclear de Irán y permitir que el país persa alcance su máximo potencial económico.

“Tanto el plan como la resolución [2231 de la ONU] respaldan nuestros objetivos comunes de no proliferación nuclear y seguridad regional, de manera que generen beneficios económicos tangibles para el pueblo iraní”, enfatizó DiCarlo en el marco de una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU).

Asimismo, lamentó que no se haya llegado a un punto final en las conversaciones para reavivar el acuerdo nuclear, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés), a pesar de los “esfuerzos incansables” que se llevan a cabo desde abril de 2021. Sin embargo, alentó a todas las partes, EE.UU. en particular, a resolver las diferencias restantes “para que no se pierdan por completo los logros alcanzados por el plan después de años de arduos esfuerzos”.

Desde abril de 2021, Irán lleva dialogando con Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia, China y, de forma indirecta, con EE.UU., sobre la restauración del acuerdo nuclear iraní, que quedó en el limbo tras la salida unilateral de Washington en mayo de 2018 y la reimposición por este último de los embargos a Teherán.

