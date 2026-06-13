Israel intensifica destrucción en Gaza y mueve “línea amarilla”

Las fuerzas israelíes intensifican la destrucción en la Franja de Gaza y amplían su control al desplazar la “línea amarilla” hacia el este de la ciudad de Gaza.

“Estos ataques forman parte de una política sistemática más amplia de asesinatos en masa y destrucción de las condiciones necesarias para la supervivencia y la estabilidad de la población palestina”, han señalado este sábado los investigadores de campo del Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés), quienes han registrado un aumento significativo en el ataque deliberado a personas desplazadas que se refugian en tiendas de campaña improvisadas y viviendas dañadas, en el contexto de la continua expansión israelí mediante el avance de la “línea amarilla”.

El PCHR ha afirmado que estas acciones indican la intención de Israel de consolidar una presencia militar a largo plazo y crear un entorno inhabitable diseñado para expulsar a los residentes palestinos de la Franja, al tiempo que las fuerzas israelíes continúan acelerando la destrucción de viviendas y bloques residenciales en Gaza.

El centro palestino ha documentado un aumento en la detonación de viviendas e infraestructuras dentro de la zona de la “línea amarilla”, que ahora abarca más del 60 por ciento de la Franja de Gaza, y ha señalado ataques en la ciudad que han causado múltiples muertos y heridos, así como otros ataques en Jan Yunis y el centro de la Franja que han dejado más víctimas civiles y destrucción de viviendas y refugios.

El PCHR destacó que “la zona restante de Gaza se ha reducido a menos del 30 por ciento del territorio, donde más de dos millones de palestinos viven hacinados en condiciones humanitarias catastróficas, sin zonas seguras y dependiendo en gran medida de tiendas de campaña como refugio”.

Estos desarrollos son coherentes con declaraciones oficiales israelíes que confirman planes para permanecer en la Franja de Gaza y mantener una amplia zona de seguridad, además de la posibilidad de establecer asentamientos en el norte de la Franja en el futuro.

“Estas declaraciones israelíes indican un vínculo directo entre las operaciones actuales sobre el terreno y las políticas destinadas a crear cambios demográficos y territoriales permanentes, incluida la anexión de tierras y la prohibición de que los residentes desplazados regresen a sus zonas”, dijo el PCHR.

El PCHR ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que adopte medidas urgentes para detener los ataques contra civiles, garantizar la rendición de cuentas de los responsables ante los mecanismos judiciales internacionales, adoptar medidas eficaces para garantizar la protección de la población civil y poner fin al crimen de genocidio que continúa desde hace 32 meses en la Franja de Gaza.

Los ataques por parte de las fuerzas del régimen de Tel Aviv, los puestos de control militares y la impunidad generalizada están haciendo que la vida cotidiana sea cada vez más insoportable para los palestinos.

Estos ataques se producen en medio de la continua violencia israelí en la región, donde las cifras de víctimas de la guerra de genocidio desde el inicio de la ofensiva el 7 de octubre de 2023 han ascendido a 72 993 muertos y 173 230 heridos.

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