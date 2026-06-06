Israel ataca la ciudad de Gaza en una nueva madrugada de bombardeos

Una nueva madrugada de bombardeos sacudió Gaza. Cuatro ataques simultáneos alcanzaron zonas residenciales, dejando muertos, heridos y destrucción.

La ciudad de Gaza despertó una vez más bajo el sonido de las explosiones. A las tres de la madrugada, cuatro ataques aéreos israelíes impactaron de forma simultánea en distintos puntos de la ciudad. Los bombardeos alcanzaron viviendas y apartamentos residenciales en los barrios de Sheikh Radwan, Tel al-Hawa, Al-Mukhabarat y el campamento de refugiados de Al-Shati.

Los ataques dejaron más de una decena de muertos y decenas de heridos, además de importantes daños materiales. Equipos de rescate y vecinos trabajaron durante horas entre los escombros para recuperar víctimas y asistir a los supervivientes.

La nueva escalada coincide con un momento en el que vuelven a surgir conversaciones sobre posibles negociaciones para alcanzar un alto el fuego.

Las escenas de destrucción se repiten en una ciudad donde la población continúa enfrentando desplazamiento, pérdidas humanas y una grave crisis humanitaria.

Detrás de mí quedan las huellas de uno de los cuatro ataques que sacudieron la ciudad de Gaza de forma simultánea durante la madrugada. Mientras los residentes intentan comprender lo ocurrido, este lugar se suma a la larga lista de zonas alcanzadas por los bombardeos, en una guerra que sigue dejando nuevas víctimas casi cada día.”

Huda Hegazi, Gaza.

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