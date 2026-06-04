HAMAS agradece a Irán su condición de alto el fuego en todos los frentes

Un alto miembro de HAMAS elogió el apoyo de Irán a la legítima lucha del pueblo palestino y por condicionar el cese de la guerra en todos los frentes de la región.

En una conversación telefónica sostenida este jueves con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, Jalil al-Haya, miembro del consejo de liderazgo del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (HAMAS), presentó un informe sobre la situación actual en la Palestina ocupada, especialmente en la Franja de Gaza, en medio de la persistente agresión y ocupación israelí, así como los obstáculos impuestos por Israel para la implementación del acuerdo de alto el fuego.

Al-Haya enfatizó la firme postura de los grupos de Resistencia y del pueblo palestino de continuar la lucha hasta alcanzar los objetivos nacionales de Palestina, en particular el cese de las agresiones y el fin de la ocupación.

El funcionario de HAMAS también elogió la postura del equipo negociador iraní al insistir en el cese simultáneo de la guerra en todos los frentes de la región, y agradeció el apoyo de la República Islámica de Irán a la lucha legítima del pueblo palestino.

Por su parte, el canciller iraní expresó nuevamente sus condolencias por el asesinato del hijo de Al-Haya y de varios comandantes de la resistencia en Gaza, y elogió la resistencia “legendaria” del pueblo y los grupos de resistencia palestinos frente a la agresión israelí.

El ministro iraní presentó un informe sobre las últimas gestiones de Irán para detener la guerra en la región y reiteró la política constante de la República Islámica de apoyar la resistencia legítima de los pueblos de la región, en especial en Palestina y el Líbano, contra la ocupación y agresión del régimen israelí.

A pesar de que el alto el fuego, acordado entre Irán y Estados Unidos y que incluye el Líbano, está en vigor desde principios de abril, Israel continúa sus ataques diarios contra el país árabe.

Según el Ministerio de Sanidad gazatí, desde el 7 de octubre de 2023 cuando Israel inició su guerra de genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, el régimen de Tel Aviv ha asesinado a 72 819 palestinos y ha dejado 172 894 heridos. Y, desde la entrada en vigor del alto el fuego con HAMAS en octubre de 2025, Israel ha asesinado a 922 palestinos y ha dejado 2786 heridos.

Más de 3500 personas han muerto y alrededor de 10 500 han resultado heridas en el Líbano desde principios de marzo, con más de 1,6 millones de desplazados.

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