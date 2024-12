Refaat Alareer: el querido poeta de Gaza que dio voz al dolor y la resiliencia palestina

El 6 de diciembre de 2023, Refaat Alareer, poeta y profesor de Gaza, murió en un ataque aéreo israelí que también mató a varios miembros de su familia.

Por: Humaira Ahad

“Muerte y guerra. Guerra y muerte. Estos dos son personas non gratas, pero no podemos obligarlos a irse. A dejarnos en paz.”

– Refaat Alareer

El 6 de diciembre de 2023, Refaat Alareer, el poeta y profesor inglés favorito de Gaza, murió trágicamente en un ataque aéreo israelí que arrasó el apartamento de su hermana y también le costó la vida a su hermano Salah, al hijo de Salah, a su hermana Asmaa y a los tres hijos de Asmaa.

“¿Importa una sola vida palestina? ¿Importa? Gaza no es ni debería ser una prioridad solo cuando Israel está derramando sangre palestina en masa”, escribió Alareer en ‘Luz en Gaza: Escritos nacidos del fuego’, narrando la terrible experiencia de los palestinos en la franja sitiada.

“Gaza, el epítome de la Nakba palestina, está siendo asfixiada y masacrada ante nuestros ojos y, a menudo, en directo por televisión o en las redes sociales. Pasará, sigo esperando. Pasará, sigo diciendo. A veces lo digo en serio”.

El célebre poeta palestino, muy querido y admirado tanto en Palestina como fuera de ella, quiso que su muerte se convirtiera en una historia y se transmitiera a la gente, al mundo y a las generaciones futuras.

Compuso el poema “Si debo morir”, que ahora ha sido inmortalizado, para su hija de cinco años, Shaimaa, durante un ataque israelí a Gaza en 2008-2009.

El 26 de abril, Shaimaa murió junto con su marido y su bebé de cinco meses, cuando un ataque aéreo israelí bombardeó su casa en el oeste de la ciudad de Gaza.

Si debo morir

debes vivir

Para contar mi historia

vender mis cosas

comprar un trozo de tela

y algunas cuerdas,

(hazlo blanco con una cola larga)

para que un niño, en algún lugar de Gaza

Mientras miramos al cielo a los ojos

Esperando a su padre que se fue en un incendio

y no le digas adiós a nadie

Ni siquiera a su carne

Ni siquiera para sí mismo

Ve la cometa, mi cometa que hiciste, volando

arriba

y piensa por un momento que hay un ángel allí

trayendo de vuelta el amor

Si debo morir

Deja que traiga esperanza

Deja que sea un cuento

El poema ha sido traducido y recitado en más de 40 idiomas en todo el mundo desde la trágica muerte de Alareer. Los conmovedores versos se consideran un himno de esperanza y resistencia mientras Israel continúa con sus crímenes de guerra genocidas contra los palestinos en Gaza.

Palestina está a una historia de distancia

El escritor palestino de 44 años defendió apasionadamente la causa de su nación y su pueblo y dio voz a sus desgarradoras historias al mundo.

“Y mientras Gaza sigue jadeando por la vida, luchamos para que pase, no tenemos más opción que contraatacar y contar sus historias. Por Palestina”, escribió una vez Alareer.

Había crecido escuchando historias de cómo la gente de su tierra había sido robada y desposeída de sus derechos y sentía que era “egoísta y traicionero” no contar esas historias al mundo.

“Si permitiera que una historia se detuviera, estaría traicionando mi legado, a mi madre, a mi abuela y a mi patria. Para mí, contar historias es uno de los ingredientes del sumud palestino, la firmeza”, escribió Alareer.

“Las historias enseñan la vida, incluso si el héroe sufre o muere al final. Para los palestinos, las historias despiertan el tan necesario talento para la vida”.

El poeta palestino también fue uno de los fundadores de “No somos números” (WANN), una organización sin fines de lucro lanzada en Gaza después de la agresión del régimen israelí en 2014.

Para Alareer, WANN era una forma de resistirse a la idea de reducir las vidas palestinas a frías estadísticas. Creía que no se debía relegar al olvido a todos los asesinados por el régimen israelí y que sus historias debían ser contadas.

“Contar historias era mi forma de resistir. Era todo lo que podía hacer. Y fue entonces [tras los ataques israelíes a Gaza en 2008-9] cuando decidí que, si vivía, dedicaría gran parte de mi vida a contar las historias de Palestina, a empoderar las narrativas palestinas y a nutrir las voces de los jóvenes”, escribió en su libro Light in Gaza: Writings Born of Fire.

Los estudiantes y colegas de Alareer eran conscientes de su deseo de llevar la historia palestina al mundo y también contribuyeron a ayudarlo a cumplir ese deseo.

“Refaat expresó su deseo de compartir su propia historia. Tituló su capítulo “Gaza pregunta: ¿cuándo pasará esto?”. En él, detalló cómo, cuando eran niños, los habitantes de Gaza se tranquilizaban entre sí con la frase “Esto pasará” en tiempos de tragedia, pérdida o dificultades”, escribe Jehad Abusalim, director ejecutivo del Centro Palestino.

“Refaat, sin embargo, al presenciar la desesperación de sus brillantes estudiantes, amigos y vecinos en medio de la pobreza y el desempleo, transformó esta línea de aliento en una pregunta planteada al mundo exterior”.

Bernadette Andrea, autora y profesora de estudios literarios y culturales en el Departamento de Inglés de la Universidad de California, escribe: “A través de sus colecciones editadas, Gaza Writes Back: Short Stories from Young Writers in Gaza, Palestine (Just World Books, 2014) y Gaza Unsilenced (Just World Books, 2015), buscó cultivar las voces de la juventud palestina como esenciales para este proyecto colectivo de memoria”.

Alareer fue profesor de literatura mundial y comparada y también enseñó escritura creativa en la Universidad Islámica de Gaza.

“Para él, enseñar y aprender inglés representaba una oportunidad de romper las barreras físicas, intelectuales, académicas y culturales impuestas por la ocupación. Consideraba el inglés como un acto de resistencia y desafío”, escribió Abusalim, quien asistió a un programa de inglés de un año bajo la tutoría de Alareer, en un artículo.

Las clases del profesor palestino eran un placer para sus alumnos. Utilizaba nuevos métodos para hacer que las sesiones fueran interesantes.

“La literatura provoca más preguntas que respuestas”, decía. “No os voy a dar respuestas; tenéis que darlas vosotros mismos. Es mágico cómo una clase intensa de dos horas parece un minuto cuando el profesor está enseñando de esa manera”, escribió Alia Kassab en un artículo para Al-Jazeera.

Los estudiantes de Alareer lo recuerdan como una persona diferente en la clase, a diferencia del hombre formal detrás del podio de la universidad.

“Era abierto y amigable con todos sus estudiantes. Nos enseñó todo lo que sabía sobre literatura, escritura y traducción”, agregó Kassab.

El profesor resiliente

A pesar de las enormes pérdidas, incluido el asesinato de su hermano Mohammad en 2014 cuando Israel destruyó la casa de su familia, Alareer no permitió que eso desanimara su espíritu y continuó en el camino que había trazado para sí mismo.

Dedicó su tesis doctoral, “Desenmarcando la poética transgresora de John Donne a la luz de las teorías dialógicas de Bajtín”, a su hermano asesinado Muhammad.

Alareer fue coeditor de ‘Gaza Unsilenced’ y editor de ‘Gaza Writes Back: Short Stories from Young Writers in Gaza, Palestine’. También colaboró ​​como escritor en ‘Light in Gaza: Writings Born of Fire’.

Apenas dos días antes de su muerte, Alareer escribió un emotivo homenaje a la resistencia palestina contra la ocupación sionista.

“Más bombardeos israelíes horribles... Podríamos morir esta madrugada. Ojalá fuera un luchador por la libertad para morir luchando contra esos maniacos genocidas israelíes que invaden mi barrio y mi ciudad”, escribió.

Alareer también expresó su fuerte deseo de resistir la ocupación israelí en una entrevista días antes de que su vida fuera brutalmente truncada.

“Soy un académico. Probablemente, lo más resistente que tengo en casa es un cartel con la palabra “expo”. Pero si los israelíes invaden y nos atacan, nos atacan, abren puerta por puerta para masacrarnos, voy a usar ese cartel para arrojárselo a los soldados israelíes, incluso si es lo último que podría hacer”, escribió.

El poeta residente en Gaza, Mosab Abu Toha, escribió un hermoso homenaje a su amigo.

“No sé cómo murió Refaat, si estaba leyendo un poema de John Donne o editando uno propio. No sé qué pasó con su cuerpo después del bombardeo de su casa, si sus gafas se rompieron, si sus suaves dedos estaban aferrados a un bolígrafo o a una flor que pidió a la comunidad internacional que enviara a Gaza”, escribió.

“Incluso después de un año, Abu Toha no puede aceptar el asesinato de Al Araeer, pero todavía tengo la tonta esperanza de que Refaat regrese y vea un mundo pacífico para los palestinos, el fin del bloqueo y la ocupación, y un alto el fuego que pueda llevar agua y alimentos a los niños y madres hambrientos y sangrantes”.