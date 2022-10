Sólidas pruebas a favor de diplomático Alex Saab dejan sin salida a EEUU

El 18 de octubre pasado, la defensa del diplomático Alex Saab presentó ante el juzgado de Miami sólidas pruebas que demuestran como efectivamente el diplomático venezolano, ilegalmente detenido en EE.UU., si era un diplomático y como la Administración de Donald Trump estaba clara de ello.

Las pruebas son irrefutables, a tal punto que el Departamento de Justicia no se está centrando en demostrar si Saab era o no diplomático, sino en el desconocimiento del Gobierno del Presidente Maduro por parte de los Estados Unidos y en delegar su responsabilidad a Cabo Verde. Obviamente, al desnudo han quedado.

ESTADOS UNIDOS SIEMPRE SUPO QUE ALEX SAAB ERA DIPLOMÁTICO:

Desde el principio, la prensa mercenaria y voceros estadounidenses se centraban en alegar que Alex Saab no era un funcionario diplomático, sino que Venezuela lo alegó para evitar que Saab enfrentara a los tribunales de EEUU. Pero las pruebas presentadas por los abogados del diplomático Alex Saab demuestran que desde el principio en Estados Unidos estaban al tanto de las actividades gubernamentales que desempañaba Saab con la República Islámica de Irán, tal como se refleja en un Informe del Departamento de Estado, de mayo de 2020 (un mes antes de su secuestro), donde funcionarios estadounidenses describen las misiones de Saab en Irán y las negociaciones que estaba llevando adelante con la nación persa. En Estados Unidos conocían de los viajes de Saab en sus misiones diplomáticas a Irán en los meses de marzo, abril y sabían que en junio se trasladaba a una misión de gran relevancia para Venezuela, por lo que decidieron detenerla con la aprehensión de Saab.

Venezuela e Irán informaron por canales diplomáticos el cargo que tenía Saab:

Además del Informe que se encontraba en manos del Departamento de Estado, tanto a Cabo Verde como a Estados Unidos, luego de la detención del Diplomático venezolano, se les informó en múltiples oportunidades, a través de los canales Diplomáticos, sobre la condición e inmunidad que tenia Alex Saab. Así mismo, los hechos muestran de forma inequívoca que Saab se dirigía en junio de 2020 a una misión especial para Irán en nombre de Venezuela y así lo confirman los documentos que cargaba Saab consigo, tales como la comunicación del presidente Nicolás Maduro al Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, donde se ratifica la condición de enviado especial de Saab, dos cartas de la vicepresidenta de la República Delcy Rodríguez, que Alex tenía la misión de entregarlas, y documentos de índole económico-gubernamental, todo verificando la misión diplomática que desempeñaría.

La inmunidad diplomática también surte efecto cuando el agente se encuentra en tránsito:

El derecho a la inmunidad del enviado Saab también surte efecto cuando él mismo se encontraba en tránsito por Cabo Verde con destino a Irán. El artículo 40 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es tajante al expresar que cuando un agente diplomático este atravesando por un tercer Estado, este debe concederle la inviolabilidad y todas las inmunidades necesarias para facilitarle el tránsito, en virtud de esa Convención. Tales premisas también se encuentran contenidas en la Ley de Relaciones Diplomáticas de los Estados Unidos y en el Derecho Internacional consuetudinario, por lo que Cabo Verde y Estados Unidos estaban, y están, obligados a respetar la inmunidad diplomática del funcionario venezolano.

¿Qué determina el carácter diplomático de un funcionario?

La condición de enviado especial o de diplomático se supone por la tenencia de un pasaporte diplomático como tal, pero lo que determina que una persona sea diplomática como tal es su designación por parte del Estado remitente y la aceptación de dicha designación por el Estado receptor, ambas pruebas (designación por Venezuela de Alex Saab y aceptación por Irán) fueron presentadas en el momento de su detención a los gobiernos de Cabo Verde y Estados Unidos, y ahora al Tribunal estadounidense. Así también dicho carácter se confirma por el objetivo del viaje que realizaba Alex, que era en misión especial humanitaria. Viaje que no se pudo concretar por cuanto el diplomático venezolano fue detenido en Cabo Verde a solicitud de Estados Unidos.

Autoridades de EEUU ya no refutan que Saab era diplomático, alegan que su Gobierno no reconoce al Gobierno de Venezuela:

Los mercenarios que se han encargado de darle forma y lógica a la barbaridad cometida por Estados Unidos quedaron atrás. Ahora los representantes del Departamento de Justicia, frente a la contundencia de las pruebas de la defensa del Diplomático venezolano, han cambiado el discurso basándose en dos argumentos. Primero, alegan que el reconocimiento o no de la inmunidad correspondía a Cabo Verde y segundo, supeditan el reconocimiento de la inmunidad del Diplomático venezolano al reconocimiento del Gobierno venezolano. Es necesario aclarar, Cabo Verde en ningún momento decidió sobre la inmunidad o no de Alex Saab, también, siempre reconoció al Gobierno constituido de Venezuela y mantuvo en todo momento, hasta la actualidad, al embajador designado por el Gobierno venezolano. A ello se agrega que la nación africana otorgó a la Esposa e hijas de Alex Saab visas diplomáticas para que pudieran visitarlo, sin embargo, por su subordinación a los intereses de Estados Unidos, decidió enviarlo a ese territorio sin haberse completado el proceso judicial que afectaba a Alex Saab. Ahora, esta acción no exime a los estadounidenses de su obligación de acatar el contenido de sus propias leyes y el derecho internacional.

Así mismo, las normas del Derecho Internacional se aplican a todos los países y sus representantes. El reconocimiento de la inmunidad no depende de la aceptación o no del Jefe de Estado por parte de un tercer país, la inmunidad en tránsito se aplica a todos los diplomáticos de Estados soberanos. ¿Acaso Estados Unidos no piensa en las consecuencias de este mal paso y el riesgo de una acción similar por parte de otros países?

EEUU se encuentra sin salida, que recomiendan los expertos?

Teniendo en cuenta estos vergonzosos antecedentes, así como el de tener que reconocer y aceptar la condición de Alex Saab, significa que Estados Unidos tiene mucho que perder. El 12 de diciembre, después de un año y dos meses de haberse extraído a Alex Saab al territorio norteamericano, se tiene prevista una audiencia en Miami en la que el juez que lleva el caso, Robert Scola, determinará los hechos relativos al estatus diplomático e inmunidad del diplomático venezolano. Frente a ello, muchos comentaristas sugieren que, en lugar de ver cómo el Tribunal de Distrito de Miami falla a favor de Alex Saab, el enviado especial sea liberado como parte de un intercambio en el que se beneficiaría la administración de Biden con la liberación de varios estadounidenses sentenciados por delitos en Venezuela. Tal acción sería una salida elegante frente a esta aberración cometida por la Administración de Trump y que ha tenido que heredar el actual Presidente Biden.

¿Cuál será la vía que podría tomar la actual administración Estados Unidos para liberar al diplomático venezolano Alex Saab?

Por: Laila Tajeldine

Movimiento FreeAlexSaab