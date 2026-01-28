México insiste en defender su soberanía frente al imperialismo estadounidense

Ante la tensión global por Davos y las amenazas de Trump, México defiende su soberanía desde el Gobierno y sectores sociales que rechazan los ataques imperialistas.

Mientras Trump sigue amenazando con una invasión a México, el pasado 23 de enero se dio seguimiento en Washington al Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, con funcionarios de alto nivel de ambos países y concluyó con más acuerdos para intensificar el intercambio de información, reforzar la cooperación judicial y fortalecer acciones conjuntas contra el tráfico de armas.

En lo que va del 2026, México ha enviado a más de 90 narcotraficantes y personas vinculadas al crimen organizado para que sean juzgados por la justicia estadounidense.

En tanto se defiende la soberanía de México en un plano discursivo, la presidenta Sheinbaum acaba de confirmar la suspensión de un envío de petróleo a Cuba sin dar mayores detalles y generando suspicacias ante el panorama de tensión global creado por las amenazas de Trump.

Sara Morales Gallego, Estado de México.

