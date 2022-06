Guatemala sufre una gran crisis del transporte público

Continúa la crisis del transporte público en Guatemala y se triplican los precios del pasaje, además del costo de la canasta básica.

Los precios del transporte público y de la canasta básica en Guatemala han llegado a récord históricos, los incrementos responden en buena medida al alza en los precios del combustible, pero también del mal manejo de los recursos desde el estado.

Pese a la severa crisis económica que atraviesan los guatemaltecos los niveles de recaudación para el 2022 han superado las expectativas, además, el estado cuenta con recursos que no se ejecutaron en 2021. De acuerdo al Ministro de Finanzas los niveles de inflación se mantienen por debajo de los límites críticos, un extremo que se contradice la con la realidad.

El Congreso aprobó subsidios por 570 millones de dólares para tratar de hacerle frente al incremento en los precios, no obstante, la inflación no se detiene, una de las razones es que el beneficio no es directo al consumidor.

En las calles la percepción de los consumidores es que desde el Gobierno no se hacen los esfuerzos necesarios para contener la crisis, sobre todo en el tema de la regulación de los salarios.

Cada día se unen a la informalidad económica más personas debido la escasez de la oferta laboral, de acuerdo al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales solo 3 de cada 10 guatemaltecos tienen un empleo.

Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.

kmd/rba