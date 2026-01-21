FOTOS

Miles de personas protestan contra Trump en aniversario de su mandato

  • Fuente: Getty Images
Publicada: miércoles, 21 de enero de 2026 15:10

Miles de personas se manifestaron en varias ciudades de Estados Unidos en rechazo a las políticas del Gobierno de Donald Trump, con motivo del primer aniversario de su mandato.

Cientos de manifestantes se concentraron cerca de la Casa Blanca, en Washington, para expresar su rechazo a las decisiones que consideran autoritarias del presidente. Otros se reunieron frente a la Torre Trump en Nueva York, portando carteles con lemas como “Impeachment para Trump”. Varias pancartas también reflejaban el descontento de los participantes por la política migratoria, los archivos de Epstein, el despliegue de la Guardia Nacional y el gasto militar estadounidense en el exterior durante su administración.

Fuente: Getty Images

 

Fuente: Getty Images

 

Fuente: Getty Images

 

Fuente: Getty Images

 

Fuente: Getty Images

 

Fuente: Getty Images

 

kmd/rba

FOTOS
LO MÁS LEÍDO DE FOTOS
Comentarios