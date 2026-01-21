Miles de personas protestan contra Trump en aniversario de su mandato

Miles de personas se manifestaron en varias ciudades de Estados Unidos en rechazo a las políticas del Gobierno de Donald Trump, con motivo del primer aniversario de su mandato.

Cientos de manifestantes se concentraron cerca de la Casa Blanca, en Washington, para expresar su rechazo a las decisiones que consideran autoritarias del presidente. Otros se reunieron frente a la Torre Trump en Nueva York, portando carteles con lemas como “Impeachment para Trump”. Varias pancartas también reflejaban el descontento de los participantes por la política migratoria, los archivos de Epstein, el despliegue de la Guardia Nacional y el gasto militar estadounidense en el exterior durante su administración.

Fuente: Getty Images

Fuente: Getty Images

Fuente: Getty Images

Fuente: Getty Images

Fuente: Getty Images

Fuente: Getty Images

kmd/rba