Irlanda prohíbe entrada al país de ministros israelíes Ben-Gvir y Smotrich

Irlanda ha anunciado este viernes que impuso prohibiciones de viaje a los ministros de extrema derecha israelíes Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich.

El ministro de Justicia, Jim O'Callaghan, ha dado instrucciones a los agentes de inmigración para que denieguen la entrada a Itamar Ben-Gvir, ministro de seguridad interna de Israel, y a Bezalel Smotrich, ministro de finanzas de Israel, si intentan entrar en el Estado, según un comunicado emitido este viernes por el Ministerio de Justicia.

Por su parte, el primer ministro irlandés, Micheál Martin, ha confirmado la decisión del gobierno contra dos ministros del gabinete israelí, condenando duramente sus declaraciones anti-palestinas y su comportamiento hacia los activistas de la Flotilla Global Sumud que fueron detenidos en aguas internacionales cuando se dirigían a Gaza.

El comportamiento de los dos ministros de extrema derecha, “no solo en el contexto de la flotilla, sino también sus declaraciones constantes... equivalen esencialmente a un deseo de ver la eliminación de los palestinos de Palestina”, ha criticado Martin a los periodistas durante una cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) con sus homólogos de los Balcanes occidentales.

🇮🇪La entrada de Ben Gvir y Smotrich también fue prohibida en Irlanda.



Irlanda prohibió la entrada de los ministros israelíes Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich por su implicación en la violencia en Gaza. Francia ya había vetado a Ben Gvir. pic.twitter.com/qWGU74qxS0 — HispanTV (@Nexo_Latino) June 5, 2026

Además, el primer ministro irlandés ha pedido que la Unión Europea adoptara nuevas medidas contra dos ministros israelíes.

“En mi opinión, su comportamiento justifica también sanciones a nivel de la UE, y eso es algo que plantearemos; si podremos obtener el apoyo suficiente en toda la Unión Europea es otra cuestión”, ha explicado.

Martin ha indicado que las acciones de Israel durante y después de su guerra de dos años en Gaza, que redujo a escombros gran parte del enclave palestino y provocó que la hambruna se extendiera entre la población sitiada, fueron “inaceptables”.

“Estamos recibiendo informes muy negativos sobre la falta de ayuda humanitaria y médica suficiente en Gaza. Lo que presenciamos es prácticamente un estado de sometimiento permanente de un pueblo, y eso es inaceptable”, ha denunciado.

Un portavoz de O’Callaghan declaró que las prohibiciones de viaje impuestas a los dos ministros israelíes se establecieron tras un acuerdo alcanzado por el gobierno a principios de esta semana.

Después de que Ben-Gvir divulgara un vídeo en el que se burló de los activistas de la flotilla de ayuda con destino a Gaza detenidos por Israel el mes pasado, Martin declaró que Irlanda tomará medidas para impedir la entrada de funcionarios israelíes considerados como instigadores del conflicto en Gaza.

El mes pasado, Francia anunció que había prohibido la entrada a Ben-Gvir por el vídeo de burlas hacia activistas de la flotilla de Gaza.

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