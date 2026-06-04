Planta nuclear iraní de Bushehr bate récord con 80 000 millones de kWh generados

La planta nuclear de Bushehr, en el sur de Irán, ha generado 80 000 millones de kilovatios-hora de electricidad, marcando un hito en el programa de energía nuclear con fines civiles del país.

El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (AEOI) Mohamad Eslami, anunció este logro el miércoles y afirmó que el récord se alcanzó a pesar de años de presiones externas, amenazas y complejas condiciones regionales.

Según Eslami, la producción de 80 000 millones de kilovatios-hora de electricidad de origen nuclear ha permitido ahorrar un volumen equivalente a 131 millones de barriles de petróleo crudo o a 21 300 millones de metros cúbicos de gas natural.

Asimismo, señaló que la única central nuclear del país ha mantenido operaciones seguras y estables durante todos sus años de funcionamiento.

Eslami añadió que las actividades de la planta de Bushehr han evitado la emisión de 86,3 millones de toneladas de contaminantes ambientales a lo largo de los años.

Describió este logro como un nuevo hito para la industria nuclear iraní y como un símbolo de la autosuficiencia, la capacidad tecnológica y la resiliencia del país.

La central nuclear de Bushehr es la única instalación nuclear de generación eléctrica actualmente operativa en Irán y desempeña un papel fundamental en el sector energético nacional.

Estados Unidos e Israel atacaron en varias ocasiones zonas situadas en las inmediaciones de la instalación durante su agresión contra Irán en marzo, lo que suscitó preocupaciones sobre la seguridad de las infraestructuras nucleares de carácter civil.

A pesar de esos ataques, la planta continuó funcionando mientras observaba los más altos estándares internacionales de seguridad y mantenía una producción eléctrica ininterrumpida.

hnb