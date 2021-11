Irán: Destino de diálogos de Viena depende de la política de EEUU

La República islámica de Irán asegura que el resultado de las conversaciones en Viena depende de la actitud y la política de EE.UU.

El portavoz de la Cancillería de Irán, Said Jatibzade, denunció otra vez más la actitud y política de sanciones de Estados Unidos contra Irán. Indicando que no han habido diálogos entre la República Islámica y Estados Unidos durante mucho tiempo, y que es inconcebible que se establezca cualquier forma de contacto entre los dos países hasta que no se cambie esa política estadounidense.

Asimismo, dijo que el objetivo de las negociaciones de Viena fue desde el primer momento, asegurar un retorno firme, comprometido y práctico de Estados Unidos a sus compromisos y el levantamiento de las sanciones contra Irán. Expresó que Teherán ya ha escuchado suficiente del gobierno del presidente Joe Biden y ahora espera una acción en la práctica que se ha retrasado durante meses.

Jatibzade hizo hincapié en que de lo que se habla hoy, no se trata del principio del acuerdo nuclear. Añadió que Estados Unidos por un lado, trata de preservar el legado de sanciones de Donald Trump y ejercer la política fallida de máxima presión, y por otro, habla de levantar las sanciones. El portavoz iraní, aseguró que el país persa, no detendrá ninguna acción compensatoria hasta asegurar el levantamiento de los embargos por parte de Washington.

