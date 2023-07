Protestas antimonárquicas en coronación de Carlos III en Escocia

La coronación simbólica del rey británico, Carlos III, en Escocia ha sido también marcada por las protestas antimonárquicas.

Los manifestantes, gritando “Republic: Not my king, not my king!” (República: No es mi rey, no es mi rey), abuchearon el miércoles a Carlos III y su esposa Camilla en Edimburgo a lo largo del recorrido seguido por los reyes y frente al Parlamento escocés.

“La necesidad perpetua de Carlos de celebrar su reinado es un escupitajo en la cara de las personas que luchan con el costo de vida”, denunció el grupo ‘Our Republic’, organizador de la manifestación, a través de un comunicado.

Según el diario local The Independent, dos personas han sido detenidas durante las protestas.

La coronación del rey Carlos III en Londres (capital británica) también llenó el pasado mayo las calles con miles de personas contra el anticuado sistema monárquico.

La policía arresta a varios activistas antimonárquicos durante la coronación de Carlos III en Londres, mayo de 2023. (Foto. AFP)

Carlos hereda un Reino Unido en la mayor crisis desde la coronación de su madre. El país experimenta incertidumbres políticas y económicas por el Brexit (salida de la Unión Europea, UE) y la pandemia del nuevo coronavirus.

msm/hnb