Londres presenta su polémica revisión del acuerdo de Brexit

El Reino Unido presenta un proyecto de ley que modifica las disposiciones establecidas en el acuerdo de retirada de la Unión Europea (UE).

A menos de cuatro meses para que el periodo de transición del Brexit termine, el Gobierno británico presenta un proyecto de ley que modifica las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Retirada, tratado internacional en vigor desde el 31 de enero.

El premier británico, Boris Johnson, defendió que su Gobierno aspira a garantizar la integridad del mercado interno del Reino Unido.

El Gobierno de Johnson afirma que no pretende anular las disposiciones del acuerdo del Brexit destinadas a garantizar que no se reimponga una frontera entre Irlanda del Norte y la vecina República de Irlanda, sino solo armonizarlas con la ley británica para proteger los intereses de los norirlandeses por si no se alcanza un acuerdo comercial con la UE.

La medida tiene opositores tanto dentro del reino, como fuera. Desde Escocia e Irlanda hasta la propia UE afirman que viola la ley internacional.

Desde Irlanda, denuncian que la acción unilateral del Reino Unido rompe la confianza requerida para las negociaciones comerciales. La iniciativa británica también recibió fuertes críticas dentro de la Cámara de los Comunes.

El Gobierno británico y la Unión Europea iniciaron este martes en Londres, capital del Reino Unido, la octava ronda de negociaciones para intentar sellar un pacto comercial y de seguridad que debería entrar en vigor una vez que termine el actual periodo de transición el 31 de diciembre.

