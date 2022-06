¿Por qué Biden comete error al no invitar a todos a Cumbre de Américas?

La exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua a la Cumbre de Américas ha sido un error estratégico que cometió EE.UU., pues demostró su desconexión con la región.

La novena reunión de los países del hemisferio occidental se celebrará en Estados Unidos a principios de junio, pero todavía la participación de los países de la zona sigue siendo una incógnita tras la decisión del país anfitrión del evento de descartar invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela al evento por su “falta de compromiso con la democracia”.

Este argumento no es aceptable para muchos países, ya que EE.UU. mantiene alianzas estratégicas con los países al otro lado del mundo que comparten el mismo problema.

Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, como segundo país más grande de América Latina y principal socio comercial de Estados Unidos, ha aseverado que no asistirá a la reunión si no están invitadas todas las naciones.

Otros países latinoamericanos, entre ellos los países de la Comunidad del Caribe (Caricom), Honduras y Brasil, han optado por seguir a México. Si esto ocurre sería un desaire para la Administración del presidente Biden que ha alegado cimentar los vínculos con los países de la zona.

Al respecto, el diario español El País destacó el viernes en un artículo que la decisión de la Administración Biden “ha sido un error estratégico” y su reacción a los rechazos demuestra que la Casa Blanca es “desconectada” en su relación con la región e incapaz de medir el pulso político en una situación que el mundo vive el impacto socio-económico de la pandemia del nuevo coronavirus y se enfrenta a otra crisis económica por la guerra en Europa.

Mientras tanto, el director del Institute Outreach and Strategic Partnerships en el George W. Bush Presidential Center, Matthew Rooney, ha sostenido que las exclusiones muestran que “la fuerza del compromiso de la cumbre con la democracia no es lo que solía ser”.

La Cumbre de las Américas es un evento que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los países del continente americano que se realiza cada tres o cuatro años y tiene como base los acuerdos económicos en la zona. Estados Unidos será sede de la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles, un evento que pondrá el foco en “construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo” para el hemisferio.

msm/tqi