Se infiltran y explotan bombas en una base de EEUU en Siria

El Departamento de Defensa de Estados Unidos (el Pentágono) asegura que sus fuerzas en Siria fueron objeto de recientes ataques con cargas explosivas.

A principios de este mes, la llamada coalición anti-Daesh liderada por EE.UU. anunció que cuatro miembros del personal norteamericano sufrieron heridas después de un “fuego indirecto” en una base en Al-Jazra, en la provincia siria de Deir Ezzor.

En declaraciones concedidas el lunes a la prensa, el portavoz del Pentágono, John Kirby, afirmó que, al parecer, las lesiones fueron el resultado de cargas explosivas colocadas “deliberadamente” cerca de las tropas estadounidenses y no del lanzamiento de cohetes.

No obstante, ni el vocero norteamericano ni la llamada coalición liderada por EE.UU. han indicado algún posible responsable del ataque.

“Los primeros informes suelen estar equivocados […] Ahora creen que no fue el resultado de fuego indirecto; fue la colocación deliberada de un par de cargas en la instalación. Todavía están mirando esto, todavía investigando […] No tengo una actualización para ti […] Y no sabemos, ciertamente no a nuestro nivel […] quién colocó las cargas”, dijo.

Estados Unidos y sus aliados se instalaron en Siria desde 2014, sin contar con la debida autorización del Gobierno de Damasco, presidido por Bashar al-Asad, para ello, bajo el pretexto de combatir al grupo terrorista Daesh.

Esto, mientras que Damasco acusa a Washington de saquear los recursos del país, además de pertrechar, entrenar, financiar y armar a las bandas terroristas, a fin de derrocar al legítimo Ejecutivo de Al-Asad, quien ha prometido una y otra vez arrebatar el país a los terroristas y expulsar a los invasores.

