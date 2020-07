EEUU reconoce: “Algo no está funcionando en lucha contra COVID-19”

Tras un alza de los casos de COVID-19 en EE.UU., un alto cargo estadounidense admite que el país debe cambiar su estrategia para combatir la pandemia.

“Hay algo que no está funcionando […] Podemos hacer todos los esquemas que queramos, pero hay algo que no está funcionando”, ha indicado Anthony Fauci, el doctor que lidera el esfuerzo de la Administración estadounidense frente a la COVID-19, en una entrevista publicada este viernes por el diario estadounidense The Washington Post.

El médico ha sugerido que una idea para resolver el problema es realizar pruebas grupales para economizar recursos para los grupos en los que no se encuentren positivos, al afirmar que hay que encontrar donde está la penetración de las infecciones en el país.

Por su parte, el director de los Centros de prevención y lucha contra enfermedades (CDC), Robert Redfield, indicó el jueves que, según proyecciones en base a pruebas serológicas, entre un 5 y un 8 % de la población de Estados Unidos ha sido infectada por el coronavirus.

De hecho, la cifra real de los contagiados en el país norteamericano es diez veces más de lo que estima el balance oficial y equivale a más de 20 millones. “Nuestra mejor estimación ahora es que por cada caso que es reportado hay en realidad otras diez infecciones”, enfatizó el director de CDC.

Estados Unidos es el país con más casos confirmados del nuevo coronavirus en el mundo con más de dos millones de contagios y la cantidad de casos confirmados aumenta desde hace algunas semanas con un alza de los contagios en los estados de California, Arizona, Texas y Florida.

En los últimos siete días se registraron más de 216 000 casos a nivel nacional, el mayor récord semanal desde que comenzó la crisis.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha sido criticado desde el inicio del brote por su incapacidad e inacción ante la pandemia. Trump, menospreció la amenaza del virus durante casi dos meses, calificándola como una “pequeña gripe”; una actitud que fue rechazada tanto a nivel nacional como internacional.

