Rafael Correa comenta su inhabilitación como candidatura en Ecuador

El expresidente de Ecuador Rafael Correa ha refutado la decisión jurídica emitida en su contra afirmando que esta circunstancia “no se sostendrá en el tiempo”.

“Estaba preparado para esto, pero no implica que no duela. (…) En lo personal me duele mucho más la gente perseguida en Ecuador, como Jorge Glas que está en prisión. Nos quitan la pensión vitalicia, el arriendo de mi casa, pero habrá que seguir luchando”, señaló el lunes en una entrevista con el portal local de noticias TuVoz, tras haber conocido el trámite del Tribunal de la Corte Nacional.

Correa arremetió contra la Justicia nacional por emitir su fallo solo 17 días después de recibir un recurso de casación ya que el tiempo mínimo para revisar un recurso privado es de unos 4 meses. “Se han agotado todas las instancias en Ecuador, buscaré las opciones internacionales”, dejó claro.

El líder ecuatoriano indicó que se quedará en Bélgica —país europeo donde reside con su familia desde julio de 2017— recalcando que acá está bien y la Justicia belga no le hará el menor caso a la sentencia del tribunal del país suramericano.

Insistiendo en que entregó parte de su vida a Ecuador, Correa sostuvo que esta más tranquilo ya que “le quitaron un peso de encima” aunque subrayó la necesidad de servir a la gente.

El exmandatario ecuatoriano también precisó que solo se siente indignado por la persecución a una gente inocente por delito de ser su partidario.

Un tribunal de casación de Ecuador desestimó el lunes el recurso presentado por Correa para que se anule una sentencia de ocho años de prisión e igual tiempo de inhabilitación política por un delito de cohecho.

A consecuencia de esta decisión, el exmandatario queda inhabilitado de por vida para presentarse a la Presidencia u ocupar cualquier cargo político en las próximas elecciones del 7 de febrero de 2021.

Fausto Jarrín Terán, abogado de Correa, ha denunciado la politización que vive el país suramericano en la Justicia, y ha aseverado que la medida adoptada es el resultado de un proceso forjado.

