Irán detiene a un agente de Mossad durante una misión en disturbios

El Cuerpo de Guardianes de Irán ha detenido a otro agente del Mossad israelí que había entrado en el país para “recabar información y evaluar la situación”.

La Organización de Inteligencia del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha informado este sábado en un comunicado de la detención de un ciudadano extranjero que ingresó al país por encargo del servicio de inteligencia israelí (el Mossad).

Según la nota, el ciudadano extranjero fue encargado por el servicio de inteligencia del “régimen infanticida sionista” para “recabar información y evaluar el estado de los actos terroristas perpetrados por sus agentes” en el marco de los disturbios en el país.

El comunicado informa que las fuerzas iraníes lo han detenido durante una misión, agregando que durante la inspección de sus pertenencias y escondite se encontraron documentos definitivos que prueban su participación en actividades de espionaje.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre, cuando comerciantes suspendieron de forma temporal sus actividades en señal de protesta por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Mientras las autoridades han reconocido que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, al tiempo han alertado sobre la actuación de actores externos que, según indicaron, intentan instrumentalizar la situación para provocar episodios de violencia.

En las recientes revueltas, Irán ha capturado a elementos vinculados al Mossad, que aprovechándose de las protestas económicas, fomentan disturbios y actos contra la propiedad pública y privada, además de asesinar a agentes del orden.

El gobernador de Teherán ha informado que “los terroristas causaron pérdidas superiores a los 3000 millones de tomans en propiedades de la ciudad” durante los disturbios.

Ha precisado que durante los disturbios camiones de bomberos fueron vandalizados e incendiados y que los trabajadores de saneamiento resultaron heridos.

La televisión estatal iraní publicó un vídeo que muestra a los que llamó “mercenarios de habla persa afiliados al Mossad” lanzando un cóctel molotov contra casas de ciudadanos.

Sobre la situación en Teherán (la capital), la agencia de noticias iraní Fars ha informado este sábado que la noche del viernes se observó una relativa calma y una notable disminución en el ritmo de los disturbios en comparación con la noche del jueves. Esto gracias a la actuación de las fuerzas populares Basich, afiliadas al CGRI, para apoyar en el control de la seguridad.

