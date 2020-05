Informe: Irán reproduce misil israelí derribado en Siria

Irán perfecciona y reproduce un misil israelí que fue derribado por Rusia en el territorio sirio, según un informe del portal ruso de aviación Avia.Pro.

La fuente compartió el domingo el vídeo de la prueba de un nuevo misil antitaque iraní e indicó que el artilugio es similar a uno de los proyectiles israelíes derribado por el sistema de guerra electrónica ruso Krasukha-4 durante el ataque aéreo de un dron israelí contra Siria.

El informe explicó que el misil derribado había sido retirado del país árabe por el “servicio de inteligencia iraní”, luego analizado y perfeccionado.

La grabación muestra la precisión y el éxito de la versión iraní del misil israelí ‘Spike’, al alcanzar con certeza el objetivo determinado. El medio citó a expertos que declararon que Irán podría usar misiles israelíes contra ese régimen en un futuro cercano.

Los aviones no tripulados israelíes, que violan con frecuencia los espacios aéreos de Siria y El Líbano, han sido derribados varias veces en los últimos años, pero el informe de Avia.Pro no especificó cuándo se derribó el avión no tripulado del que se recuperó el misil original. Ni Irán ni el régimen israelí han comentado al respecto.

Irán ocupa el primer puesto en el campo de la tecnología de misiles entre los países de Asia Occidental, según un comandante del Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica (CGRI).

“Hoy, ocupamos el primer lugar en la tecnología de misiles a nivel regional y estamos entre las pocas potencias mundiales que la dispone”, afirmó en agosto pasado el comandante de la División Aeroespacial del CGRI, el general de brigada Amir Ali Hayizade.

En junio pasado, el comandante en jefe del CGRI, el general de división Hosein Salami, subrayó que Irán había logrado cambiar el equilibrio de poder a su favor, aprovechando la tecnología requerida para fabricar misiles balísticos.

No obstante, las autoridades iraníes han dicho repetidamente que el programa de misiles del país no se ha establecido para fines no convencionales y solo se entiende como parte de la capacidad de disuasión de la República Islámica.

