Petro retomará lazos con Venezuela si llega a Presidencia de Colombia

El candidato a la Presidencia de Colombia Gustavo Petro promete restablecer las relaciones con Venezuela si gana las elecciones y llega a la Presidencia.

“Si eligen a Petro presidente, restableceremos las relaciones diplomáticas y consulares con la República de Venezuela”, subrayó el también exalcalde de Bogotá (capital colombiana), en un discurso ofrecido el viernes en la ciudad fronteriza de Cúcuta ante una multitud de seguidores.

Rodeado por una fuerte custodia de efectivos policiales con escudos y portando un chaleco antibalas, Petro aseveró que Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras.

Tras reconocer que el restablecimiento de lazos es un “tema difícil y polémico”, el candidato por el Pacto Histórico insistió en que “no ve otra alternativa” para Cúcuta si no hay restablecimiento cabal de las relaciones diplomáticas y consulares entre Colombia y Venezuela.

Los nexos entre Caracas y Bogotá se rompieron en febrero de 2019, luego de que el Gobierno colombiano, presidido por Iván Duque, decidiera reconocer como “presidente interino” de Venezuela al jefe opositor Juan Guaidó.

De hecho, el derechista Duque no ha escatimado esfuerzos para derrocar al Gobierno legítimo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, según denuncia Caracas. En esta misma línea, a principios de mayo de 2020, Venezuela denunció haber desarticulado un intento de ataque terrorista, vía marítima, de parte de Washington y Bogotá para “asesinar” al líder chavista.

La ruptura de las relaciones entre ambos países provocó enormes daños en las economías de ambas naciones, además de que dejó a miles de ciudadanos de ambos países que hacen vidas en las zonas fronterizas sin asistencias consulares.

Cabe mencionar que los resultados de la última encuesta de la consultora Invamer, publicados el pasado 30 de abril, indican que Petro pasaría a la segunda vuelta en las elecciones, programadas para el 29 de mayo, y saldría victorioso del balotaje con el 52,4 por ciento.

