Santos lamenta: Duque hizo el oso en la AGNU sobre Acuerdo de Paz

El expresidente colombiano José Manuel Santos criticó la posición que adoptó el actual jefe de Estado, Iván Duque, sobre el Acuerdo de Paz de 2016 ante la ONU.

El pasado martes 21 de septiembre, el presidente de Colombia, Iván Duque, en una reunión en la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), cuestionó algunos aspectos del Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016, entre el entonces Gobierno de Santos y la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el objetivo de terminar con el conflicto armado que sufrió el país durante más de 50 años.

A este respecto, el expresidente Santos, quien se encargó de liderar el proceso de paz en Colombia y ganó el Premio Nobel de 2016 por esta estrategia, criticó la posición de Duque en el tema referido, y lamentó que hiciera el ridículo ante la AGNU.

“Me causa tristeza y me duele ver a Iván Duque, con quien no estoy de acuerdo en muchas cosas y por quien no voté, pero que es mi presidente y el de todos los colombianos, haciendo el oso en las Naciones Unidas. Porque eso fue lo que hizo, al decir ante la entidad que más conoce el Acuerdo de Paz, la que más lo ha elogiado, la que más lo ha verificado, que es un acuerdo frágil y que su gobierno ha hecho más por implementarlo, que el nuestro”, dijo Santos el miércoles en una entrevista con Caracol Radio.

Santos reconoció, sin embargo, que algunos aspectos del pacto pudieron quedar de mejor manera e insistió en que el tiempo fue un factor definitivo para la materialización del producto final de las negociaciones.

El contrato quedó muy completo, y los problemas no son de él, sino de la implementación y de que no ha habido un manejo eficaz, según explicó el exmandatario. Además, recalcó que fue una falla no haber acelerado las negociaciones, para haber tenido tiempo de implementarlo con más entusiasmo.

¿Qué dijo Iván Duque en la Asamblea General

Duque calificó de “frágil” el acuerdo, si bien manifestó que se han logrado “progresos significativos en el proceso de reincorporación de los excombatientes, como lo ha comprobado la Misión de Observación de la ONU” y que esto sería gracias a su política de Paz con Legalidad y no por las negociaciones de La Habana que condujeron a la firma del pacto de paz.

En los últimos años, el Gobierno de Iván Duque ha recibido críticas rígidas por parte de varias entidades de derechos humanos, entre ellos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), debido a su falta de compromiso en la implementación del Acuerdo de Paz, lo que ha provocado el asesinato de cientos de líderes y lideresas sociales.

