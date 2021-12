Medio chino: Pekín no dudará en atacar a fuerzas de EEUU por Taiwán

Un medio estatal chino advierte que Pekín no dudará en lanzar ataques contra las fuerzas estadounidenses si intentan evitar la reunificación de China con Taiwán.

El asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan, ha señalado que Estados Unidos tomará todas las medidas necesarias, tanto disuasorias como diplomáticas, para evitar una situación en la que China emplee la fuerza para una unificación con Taiwán.

En reacción, en un artículo publicado esta semana, el diario chino The Global Times subraya que Estados Unidos no puede evitar que China continental lleve a cabo la reunificación por la fuerza con la isla cuando sea necesario, pues Washington realmente no tiene la “voluntad de defender a Taiwán a toda costa”.

“En caso de que las tropas estadounidenses acudiesen al rescate de Taiwán, serían fuertemente atacadas por el Ejército Popular de Liberación”, agrega el texto, insistiendo en que EE.UU. no puede permitirse defender a la isla a costa de una guerra mortal.

Al respecto, advierte que la reunificación por la fuerza ocurrirá definitivamente a menos que Washington convenza a las autoridades de Taiwán de aceptar el concepto de “un país, dos sistemas” y comprometerse con China en el camino de la reunificación pacífica.

Las interacciones e intercambios entre Taipéi y Washington, así como las visitas de funcionarios estadounidenses a la isla, han aumentado en los últimos tiempos a pesar de la oposición del gigante asiático.

Pekín considera a Taiwán parte integrante de su territorio, bajo la política de “una sola China”, por lo que se opone a que mantenga lazos diplomáticos formales propios con un Estado soberano. Además, rechaza abiertamente los esfuerzos de Washington para fortalecer militarmente a las fuerzas taiwanesas, y advierte de que “tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar su seguridad y su integridad territorial”.

