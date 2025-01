Dos meses desaparecida: Dirigenta medioambiental mapuche Julia Chuñil

Una medioambiental mapuche desapareció en Chile, a pesar de que el país es uno de los signatarios del Acuerdo de Escazú, que garantiza los derechos ambientales.

Cientos de personas protestaron a dos meses de su desaparición. ¿Dónde está Julia Chuñil Catricura? Es la pregunta que se repite desde el 8 de noviembre de 2024. Esta vez, frente al Palacio de Gobierno.

Julia Chuñil es una dirigente mapuche y medioambientalista de 74 años que luchaba por recuperar un terreno ancestral, como tantas comunidades indígenas en el sur de Chile.

Juan Carlos Morstadt Anwandter es el empresario que está en el centro de la sospecha. Un terreno de su propiedad fue comprado por la estatal Corporación de Desarrollo Indígena, Conadi, para restituirlo a una comunidad mapuche por ser tierra ancestral. La comunidad no quiso habitarlo y la Conadi devolvió el terreno a su dueño chileno sin considerar los derechos del pueblo mapuche. Pero esta devolución no se ha hecho efectiva porque el empresario no restituyó lo que el Estado le pagó.

Le impedían transitar por ciertos lugares, rompieron un puente por donde pasaba, e incluso el mismo empresario la hostigaba exigiéndole que le vendiera el terreno. La familia ha entregado esta información a la Fiscalía, pero no saben cómo avanza la causa porque se encuentra en reserva.

“A mediados de enero se abrirá la carpeta investigativa de la causa de esta dirigente mediambiental”.

Entonces la familia conocerá los avances de la investigación, pero las comunidades temen que la desaparición de Julia quede en la impunidad como tantos otros casos de asesinatos a líderes indígenas.

Las comunidades mapuche se enfrentan en el sur al extractivismo de empresas forestales e hidroeléctricas en territorio ancestral y Julia Chuñil pareciera ser una más de las tantas víctimas indígenas del Estado de Chile.

Beatriz Michell, Santiago de Chile.

