Irán y Omán afianzan lazos económicos y respaldo a Palestina _ Noticiero 21:30

1. Irán y Omán refuerzan los lazos bilaterales, destacando la implementación de acuerdos económicos, el apoyo mutuo a un Estado palestino y la oposición a injerencias extranjeras.

2. Los iraníes asisten a los funerales multitudinarios de los miembros de las fuerzas de seguridad que fueron asesinados en los ataques de alborotadores armados durante los últimos días.

3. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar amenazas contra Groenlandia al asegurar que Washington hará “algo” con el territorio autónomo danés, incluso “por las malas”, si no logra sus objetivos por la vía diplomática.

