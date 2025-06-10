Brasil inicia juicio contra Bolsonaro por intento de golpe - Noticiero 02:30

Irán celebra un logro de inteligencia contra Israel. El régimen sionista secuestra barco solidario con Gaza. Bolsonaro enfrenta juicio por intento de golpe.

1. Funcionarios militares iraníes felicitan el gran logro de inteligencia del país persa en la exitosa infiltración, en la estructura de seguridad israelí.

2. El régimen sionista secuestra la embarcación Madleen mientras intentaba romper el asedio impuesto a la franja de Gaza. Mantiene detenidos y desconectados a sus 12 tripulantes que alzaban la voz en pro de los derechos del pueblo palestino.

3. En Brasil comenzó el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar una organización criminal para desconocer los resultados de los comicios de 2022, e impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva mediante un golpe de Estado.

