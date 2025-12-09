Vídeo: Nuevo jefe del Mossad huye de disparos palestinos el 7-O

Un vídeo publicado por medios israelíes muestra al recién nombrado jefe del Mossad, Roman Gofman, huyendo de los disparos de HAMAS el pasado 7 de octubre de 2023.

Imágenes de una cámara de tráfico muestran a Gofman, recién nombrado jefe de la agencia de espionaje israelí (el Mossad) llegando al cruce de Sha’ar Hanegev, cerca del asentamiento ilegal de Sderot, fronterizo con la Franja de Gaza, donde decenas de combatientes palestinos habían tomado posiciones durante la operación sin precedentes palestina ‘Tormenta de Al-Aqsa’.

Retransmitido el lunes, el vídeo muestra a Gofman —entonces general de brigada y jefe del centro de entrenamiento de Tzeelim, en el sur de la Palestina ocupada— disparando su arma durante intercambios con los combatientes palestinos antes de retirarse de la zona, expuesto a los disparos.

Los medios locales afirmaron que durante los enfrentamientos Gofman recibió un disparo en la pierna. Luego se unió a un grupo de policías, que lo atendieron antes de que sea trasladado a un hospital en estado grave. Posteriormente, Gofman se convirtió en secretario militar del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Durante la operación Tormenta de Al-Aqsa combatientes de la Resistencia se infiltraron en los territorios ocupados palestinos por aire, mar y tierra, cercando puestos militares y tomando como rehenes a 251 israelíes.

La ofensiva ha sido aclamada como una represalia largamente esperada contra la ocupación y agresión de Tel Aviv, respaldada por Occidente durante décadas. También ha sido descrita como la mayor derrota militar de Israel en décadas, la cual puso de manifiesto la vulnerabilidad militar del régimen.

El régimen respondió sometiendo a la Franja de Gaza a una guerra genocida que se cobró la vida de más de 70 350 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, e hirió a más de 171 000, además de causar una destrucción sin precedentes en casi toda la extensión del territorio asediado.

Gofman, ahora con rango de general de división, se convirtió en una figura central en la cobertura mediática israelí la semana pasada después de que Netanyahu lo nombrara próximo director del Mossad. Está previsto que sustituya a David Barnea cuando este concluya su mandato en junio de 2026.

El nombramiento ha suscitado críticas dentro de la cúpula política y militar israelíes. Altos funcionarios han cuestionado, según informes, la experiencia de Gofman en inteligencia, mientras que el Canal 13 del régimen informó que el nombramiento podría provocar la dimisión de los funcionarios que se oponen.

La nominación aún requiere la aprobación del comité asesor del régimen para nombramientos de alto nivel.

ftm/ncl/tqi