Massa advierte contra propuestas de “dolarización” en Argentina

El ministro de Economía de Argentina y aspirante a la presidencia, Sergio Massa, ha reiterado su desacuerdo con los candidatos que sugieren “dolarizar” la economía.

“Unos plantean ‘dolarización’ sin más: poner la bandera de Estados Unidos en la puerta del Banco Central. Otros plantean ‘dolarización’ cobarde, que es hacer convivir un rato las dos monedas porque no se animan a plantear la ‘dolarización’ directamente”, ha declarado Massa en un acto celebrado este sábado en la localidad bonaerense de San Vicente.

El ministro ha manifestado que los candidatos de oposición, Javier Milei y Patricia Bullrich, proponen abandonar la moneda argentina y convertir al país en un lugar sin perspectivas de crecimiento, ya que no contaría con su propia moneda.

“Todos sabemos que la mejor forma de hacer crecer a nuestra patria es tener nuestra moneda fuerte y no depender de nadie. No queremos seguir siendo mendigos del mundo. No queremos seguir pidiendo prestado”, ha agregado.

[AHORA] Massa criticó el proyecto de Milei para eliminar el peso, calificó de "dolarización cobarde" al bimonetarismo de Bullrich y le hizo un pedido a los industriales: "Hay que apostar a recuperar el valor de la moneda". pic.twitter.com/uWAUdXtkm8 — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 1, 2023

El ministro de Economía, quien ha decidido mantenerse en su cargo a pesar de la campaña electoral en curso para las próximas elecciones presidenciales en octubre, ha señalado que no se pueden realizar cambios drásticos en la política monetaria de manera repentina, ya que esto podría provocar efectos inflacionarios, una fuerte devaluación de la moneda local y un aumento en los niveles de pobreza.

Dolarización en Argentina: ¿una estrategia viable?

La propuesta de dolarización en Argentina respaldada por la élite argentina desde los años 70, ha vuelto a resurgir por la extrema derecha representada por Milei so pretexto de poner fin a la alta tasa de inflación en el país sudamericano.

No obstante, los observadores consideran que esta propuesta carece de evidencia sólida y parece estar impulsada más por la emoción que por la lógica, ya que la dolarización limitaría la capacidad del Estado para establecer políticas de desarrollo autónomas y ataría la economía argentina a las decisiones monetarias de Estados Unidos.

Además, esta iniciativa no resolvería los problemas actuales de la economía argentina y podría llevar a una contracción y colapso económico similares a los ocurridos en el pasado.

rba/ncl