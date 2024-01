Ansarolá a EEUU: Yemen no tolera el lenguaje de amenazas

Ansarolá deja en claro que el pueblo de Yemen no acepta el lenguaje de las amenazas y hace frente a los crímenes y masacres que perpetra Israel en Gaza.

En reacción a un informe del periódico estadounidense New York Times sobre el plan de Estados Unidos para atacar las posiciones militares del Ejército yemení, el portavoz del movimiento popular Ansarolá, Muhamad Abdel Salam, declaró que lo que amenaza a la región y los países ribereños del mar Rojo es la brutalidad de Israel y la militarización del mar por parte de Estados Unidos para servir a Israel.

Reiteró que la posición de Yemen ante el derramamiento de sangre de los palestinos por los sionistas es correcto, e insistió en que debe seguir con las presiones hasta que Israel ponga fin a la masacre de los palestinos y al bloqueo impuesto contra la Franja de Gaza.

“Yemen no supone amenaza para ningún país mientras que no sea atacado y, al mismo tiempo, no tolera el lenguaje amenazador por parte de nadie”, hizo énfasis Abdel Salam en un mensaje que publicó la noche del viernes en su cuenta en X (antes Twitter).

El funcionario yemení agregó que Estados Unidos y sus aliados deberían dejar de lado la arrogancia y calificó de inútil recurrir al uso de fuerza para poner de rodillas a los pueblos.

Desde el principio de los ataques de Israel a la Franja de Gaza el pasado 7 de octubre, Yemen ha declarado que está al lado del pueblo palestino y ha atacado con cohetes a blancos israelíes en los territorios palestinos ocupados.

También, ha prometido impedir el paso de barcos que se dirijan a los territorios ocupados a través del estrecho de Bab el-Mandeb en el mar Rojo, mientras el régimen israelí bombardee a los palestinos.

Ante tal coyuntura, Estados Unidos, férreo aliado del régimen de ocupación, anunció la formación de una coalición anti-Yemen para el mar Rojo y decidió aumentar su presencia en estas aguas.

