Sánchez: Gobierno venezolano se hace fuerte y oposición se debilita

A medida que los grupos de la oposición se separan y pierden poder, el Gobierno de Venezuela se consolida para enfrentar los constantes ataques, dice un experto.

En una entrevista concedida el domingo a la cadena HispanTV, el analista internacional Juan Alberto Sánchez Marín ha destacado la disponibilidad de los gobiernos chavistas para dialogar con los grupos de oposición.

“Es cierto que los Gobiernos de Venezuela, tanto de (Hugo) Chávez como de Nicolás Maduro, han conseguido dialogar con las oposiciones en Venezuela a lo largo de las dos últimas décadas. Y digo oposiciones porque no se trata de un grupo opositor, sino que de varios y con choques frontales entre ellos mismos, con los mimos nombres al frente y con las mismas figuras o muy semejantes, pero casi todas dispuestas a recurrir a una vía de pacto para alcanzar el poder, algo que les ha resultado muy difícil conseguir a través del voto y las vías democráticas. Y los que participan en los diálogos de México no son diferentes para no decir que son los mismos”, explicó.

A su juicio, es verdad que esa contraparte opositora se agrupa en la llamada Plataforma Unitaria, pero, duda de que esa oposición tenga en verdad un carácter unitario.

“Estos diálogos se están desarrollando en un ambiente de desconfianza mutua y no es de extrañar, pues por eso están en diálogo, pero si tienen bastantes elementos particulares como la confrontación extrema ha sumergido al país en una profunda crisis interna y quiénes son los culpables, pues gran parte de la oposición por poner en evidencia ese talante golpista y antidemocrático y tan servil a los intereses de Estados Unidos y países europeos”, indicó.

Otro factor a considerar, según el experto, es la injerencia tan fuerte de EE.UU. en los asuntos internos de Venezuela.

En este contexto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó el papel de las conversaciones Gobierno-oposición en el avance hacia una nueva etapa de estabilidad política, en la que “sectores que respondían a la agenda de violencia, hoy reconocen la legitimidad del Gobierno Bolivariano y del camino electoral”, subrayó.

Las delegaciones del Gobierno y de la oposición de Venezuela concluyeron el viernes la primera jornada de una nueva ronda de diálogos que se realizan en México.

La primera jornada de una nueva ronda de las negociaciones entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y el bloque principal de la oposición, aglutinada en la Plataforma Unitaria, tuvo lugar en Ciudad de México, capital.

Los representantes del Gobierno y de la oposición venezolanos conversarán hasta el próximo lunes, para abordar los puntos que se encuentran en el Memorándum de Entendimiento firmado el pasado 13 de agosto.

Caracas busca en estas conversaciones el levantamiento de las sanciones ilegales contra la economía, el reconocimiento de las autoridades legítimas y constitucionales, y el cese de actos de violencia y conspiración por parte de la derecha.

