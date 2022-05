‘EEUU participa directamente en combates contra Rusia en Ucrania’

El presidente de la Duma Rusa (Cámara Baja), Vyacheslav Volodin, avisa que EE.UU. directamente está implicado en el conflicto en Ucrania

“Washington está esencialmente coordinando y desarrollando operaciones militares, participando así directamente en acciones militares contra nuestro país”, ha escrito este sábado Volodin en Telegram.

Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han estado suministrando armas a Ucrania para apoyarle ante la operación militar que Rusia realiza en este país desde el 24 de febrero.

Este enfoque, Moscú lo tacha de injerencista, pues prolonga la guerra y dificulta la llegada a una solución diplomática.

Pese a ello, los países occidentales han dicho repetidamente que no intervendrán en los combates para evitar convertirse en partes del conflicto.

No obstante, el diario estadounidense The New York Times, citando a fuentes no identificadas, reveló esta semana que la información de los servicios de inteligencia de EE.UU. proporcionada al Ejército ucraniano ha llevado al asesinato de varios generales rusos.

Esto, mientras que Washington también ha intensificado los planes de entrenamiento para las tropas ucranianas, instruyéndolas cómo utilizar sistemas de artillería, de los aviones no tripulados (drones) y de radar.

De igual modo, se ha evidenciado que Estados Unidos proporcionó inteligencia que ayudó a Ucrania a atacar el buque de guerra ruso Moskva.

Es más, el portal estadounidense Politico reveló el 1 de mayo que un número indeterminado de exmilitares de Estados Unidos están luchando contra el Ejército de Rusia en suelo ucraniano.

La guerra se está volviendo más peligrosa para EE.UU.

Un artículo publicado el viernes por The New York Times, citando a fuentes bajo condición de anonimato, afirma que las referidas filtraciones no eran parte de ninguna estrategia pensada, y el inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, estaba furioso por ellas.

Biden llamó al director de inteligencia nacional, al director de la CIA y al secretario de Defensa para dejar en claro con el lenguaje más fuerte que este tipo de palabrería es imprudente y debe detenerse de inmediato, antes de que EE.UU. termine en una guerra no intencionada con Rusia, se lee en la nota.

