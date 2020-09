Rusia acusa a Alemania de “jugar un doble juego” en caso Navalni

Moscú devuelve el golpe y acusa a Alemania de “jugar un doble juego” e intentar “ralentizar” la investigación sobre el caso del opositor ruso Alexéi Navalni.

El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, ha amenazado este domingo con tomar medidas si Rusia no da explicaciones acerca del caso Navalni, quien fue, según Maas, “envenenado con Novichok”, aunque Rusia ha asegurado que nunca ha producido ese tipo de sustancia tóxica.

En respuesta, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, ha indicado que, si estas declaraciones son “ciertas”, entonces, Berlín “debe estar interesado en preparar lo antes posible una respuesta a la solicitud de la Fiscalía General de Rusia”.

En una rueda de prensa celebrada la misma jornada del domingo en Moscú, capital rusa, la diplomática ha recordado que Rusia pidió el pasado 27 de agosto, al Ministerio Federal de Justicia y Protección al Consumidor de Alemania una asistencia jurídica en el marco de la investigación que las autoridades rusas están realizando para establecer todas las circunstancias de lo sucedido con Navalni.

La Cartera alemana, no obstante, se ha negado a atenderla. Tal conducta, de acuerdo con Zajárova, además de “ralentizar” el proceso de la investigación, puede surgir en la mente la idea de que Alemania “esté jugando un doble juego”.

“De momento no hay certeza de que Alemania no esté jugando un doble juego, ya que el Ministerio de Justicia alemán, que se encarga de las solicitudes de asistencia jurídica, recibió solo el viernes la solicitud de la Fiscalía General de Rusia entregada por las autoridades alemanas (...) Al no responder, Berlín está ralentizando la investigación que pide”, ha señalado la portavoz de la Cancillería rusa.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a su vez, ha declarado que Rusia está interesada en aclarar las causas de lo sucedido con Navalni, pero necesita la información de Alemania.

El embajador ruso en Berlín, Serguéi Necháev, que fue convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores e informado sobre las conclusiones del Gobierno federal de Alemania con respecto al caso de Navalni, instó a Berlín a no politizar el caso del opositor ruso.

