Irán a EEUU: Es imposible seguir el proceso, tras ataque israelí al Líbano

El presidente del Parlamento iraní ha advertido que la agresión israelí contra Dahiya (sur de Beirut) muestra que EE.UU. es incapaz de cumplir sus compromisos.

“La incursión del régimen sionista en Dahiya ha vuelto a demostrar que Estados Unidos carece de la voluntad de cumplir sus compromisos o de la capacidad para hacerlo”, ha afirmado Mohamad Baqer Qalibaf en un mensaje en su cuenta de X.

Qalibaf ha advertido a Washington que otorgar luz verde a Israel no conduce a concesiones. “La estrategia del ‘policía bueno y policía malo’ ha quedado obsoleta”, ha agregado.

✍️El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf:



“La nueva agresión del régimen sionista contra el suburbio sur de Beirut (Dahieh) volvió a demostrar que EE.UU. carece de voluntad para hacer cumplir sus compromisos o simplemente no tiene la capacidad de hacerlo.” pic.twitter.com/FOO2YWgWoz — HispanTV (@Nexo_Latino) June 14, 2026

Dirigiéndose a las autoridades estadounidenses, ha dejado claro que “si no tienen la voluntad ni la capacidad de cumplir sus compromisos, no es posible hablar de seguir adelante”.

Qalibaf ha formulado estas declaraciones después de que Israel ha atacado este domingo con varios misiles un edificio residencial en Dahiya, donde al menos tres personas han perdido la vida y otras 6 han resultado heridas, según los medios locales.

📌Aviones de combate israelíes han bombardeo los suburbios del sur de Beirut en otra violación del alto el fuego. pic.twitter.com/tUqnvzESjS — HispanTV (@Nexo_Latino) June 14, 2026

La agresión israelí contra los suburbios del sur de Beirut (capital libanesa) se produjo en un momento en que se esperaba un acuerdo de paz entre Washington y Teherán, lo que han rechazado las autoridades israelíes, argumentando que “no es bueno y perjudica los intereses de Israel”.

El 7 de junio, Israel llevó a cabo un ataque contra un edificio residencial en Dahiya, provocando la muerte de dos personas y dejando varios heridos.

Posteriormente, Irán lanzó una serie de ataques con misiles contra territorios palestinos ocupados, en una escalada que profundizó las tensiones regionales.

Desde el 2 de marzo, Israel mantiene una ofensiva ampliada sobre Líbano que ha dejado más de 3613 muertos, más de 11 072 heridos y alrededor de 1,6 millones de desplazados.

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