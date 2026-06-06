Irán reprocha al presidente libanés por “vender” a quienes lo apoyan

Irán ha reprochado al presidente libanés, Joseph Aoun, por “vender” a quienes permanecen a su lado mientras se mantiene leal a los enemigos del Líbano.

En una publicación en árabe realizada este sábado en la red social X, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, respaldó unas declaraciones previas del canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, quien había instado a Aoun a centrarse en el “verdadero enemigo” del Líbano en lugar de Irán, después de que el mandatario libanés criticara la “influencia” iraní en el país árabe.

“Vende a quienes están a su lado e invierte en quienes se oponen a él. Abandona a quienes lo apoyaron y respalda a quienes lo colocaron en una situación difícil”, escribió el vocero de la Cancillería iraní.

Las declaraciones surgieron en respuesta a los comentarios formulados por Aoun durante una entrevista con CNN, en la que afirmó que Irán utiliza al Líbano como instrumento de presión en sus negociaciones con Estados Unidos.

Horas antes, Araqchi había rechazado tales acusaciones en una publicación en X, señalando que las declaraciones de Aoun pasan por alto los verdaderos desafíos que enfrenta el Líbano.

“A juzgar por las declaraciones del señor Aoun, parecería que es Irán quien ha ocupado una quinta parte del territorio libanés, ha desplazado a una cuarta parte de la población del país y bombardea diariamente su territorio”, afirmó Araqchi.

El jefe de la Diplomacia iraní añadió que, si el Líbano hubiera sido realmente una moneda de cambio para Irán, Teherán y Washington habrían alcanzado un acuerdo hace mucho tiempo.

“Salve al Líbano de su verdadero enemigo, señor presidente”, declaró el ministro iraní de Asuntos Exteriores.

Aoun también sostuvo que Irán está utilizando al Líbano como instrumento de presión en sus conversaciones con Washington, calificando dicho enfoque de “inaceptable”.

Estas declaraciones se produjeron después del anuncio de un acuerdo de alto el fuego, mediado por Estados Unidos, entre el gobierno libanés y el régimen de Israel.

Sin embargo, pese al denominado alto el fuego, la agresión israelí continúa sin tregua. Las fuerzas del régimen siguen bombardeando aldeas y localidades del sur del Líbano, destruyendo de manera sistemática viviendas, instalaciones públicas e infraestructuras civiles.

Desde el 2 de marzo, los ataques israelíes han causado la muerte de 3526 personas y dejado miles de heridos en el Líbano, además de provocar el desplazamiento de más de un millón de personas, según las últimas cifras difundidas por el Ministerio de Salud libanés.

hnb