Irán al presidente del Líbano: Salve a su país de su verdadero enemigo

El canciller de Irán ha replicado las retóricas del presidente libanés, Joseph Aoun, quien acusó a Teherán de usar al Líbano como moneda de cambio en negociaciones con EE.UU.

En una nota publicada este sábado en su cuenta en X, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, ha puesto en tela de juicio los comentarios que Aoun hizo el viernes en una entrevista con la cadena estadounidense CNN sobre una tregua que su gobierno busca alcanzar con Israel para poner fin a una guerra que devasta al Líbano desde 1948.

En sus comentarios, Aoun acusó a Irán de utilizar a su país como una moneda de cambio en el conflicto con Estados Unidos e Israel.

Araqchi ha rechazado dicha imputación, recordándole al presidente del Líbano la ocupación y las agresiones que el régimen israelí sigue llevando a cabo contra el país árabe.

“Por las declaraciones del señor Aoun, uno pensaría que es Irán quien ha ocupado una quinta parte del Líbano, ha desplazado a una cuarta parte de los libaneses y está bombardeando su país a diario”, ha denunciado.

El canciller iraní ha remarcado que, si el Líbano hubiera sido una simple moneda de cambio para Irán, el acuerdo con EE.UU. se habría cerrado hace mucho tiempo.

“Señor presidente, salve al Líbano de su verdadero enemigo”, ha aconsejado Araqchi al titular libanés.

Based on Mr. Aoun's comments, one would think it's Iran that has occupied 1/5 of Lebanon, displaced 1/4 of Lebanese and bombing his country on daily basis.



Had Lebanon been bargaining chip for Iran, we'd have a deal long ago.



Save Lebanon from your real foe, Mr. President. https://t.co/24OJ9uiIXU — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 6, 2026

Aoun, respaldado por Estados Unidos, ha instruido a su gobierno para que negocie acuerdos de alto el fuego directos con su antiguo adversario, Israel; una medida sin precedentes de un gobierno libanés.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el miércoles que Israel y el Líbano reafirmaron que no albergan intenciones hostiles el uno hacia el otro y se comprometieron a continuar las negociaciones directas para fomentar la confianza, resolver todas las cuestiones pendientes y trabajar hacia un acuerdo integral entre ambas partes.

El último entendimiento surgió a pesar de la violencia persistente, incluidos ataques israelíes que, según informes, causaron la muerte de al menos nueve personas en el sur del Líbano en la misma jornada.

El Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) no ha sido parte de las conversaciones y sostiene que no acatará ningún acuerdo que menoscabe la soberanía libanesa y beneficie al régimen israelí, y sigue rechazando cualquier desarme sin la retirada israelí del territorio libanés.

Israel, que ha ocupado decenas de aldeas en el sur del Líbano para expulsar a las fuerzas de Hezbolá, ha condicionado su retirada del Líbano a que la Resistencia libanesa deponga las armas, y pese a la tregua, oredenó a su ejército bombardear las afueras de Beirut (la capital) mientras continúa además con sus incursiones en el sur, donde ordenó el viernes al pueblo libanés evacuar nueve localidades.

En respuesta a las agresiones israelíes, Irán amenazó al régimen sionista con represalias y a Estados Unidos con la suspensión de las negociaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra lanzada a finales de febrero por Washington y el régimen israelí, lo que obligó a Washington a presionar a Israel para que se retroceda de la ofensiva contra Beirut.

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