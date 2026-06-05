La ONU pide la retirada israelí y respeto a la soberanía libanesa

La ONU respaldó el alto el fuego en el Líbano y pidió la retirada israelí del territorio libanés y el respeto a su soberanía.

“Pedimos el respeto total al alto el fuego y el cese de cualquier tipo de ataques, y esperamos que este acuerdo contribuya a la paz y la estabilidad”, declaró el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en una declaración emitida el jueves.

También exigió la retirada del régimen sionista al norte de la Línea Azul y el respeto a la soberanía del Líbano.

Guterres acogió con satisfacción el anuncio del alto el fuego entre el régimen de Tel Aviv y Beirut tras la reunión trilateral en Washington y declaró que la ONU apoya los esfuerzos para poner fin a los enfrentamientos en el Líbano.

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, afirmó en el comunicado que Guterres insta a todas las partes a respetar plenamente el cese de las hostilidades, detener cualquier ataque adicional y cumplir en todo momento con sus obligaciones bajo el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario.

Washington, Beirut y Tel Aviv anunciaron, al término del segundo día de la cuarta ronda de negociaciones, que el Líbano y el régimen sionista habían alcanzado un acuerdo para implementar un alto el fuego y proseguir las negociaciones directas.

Esto ocurría mientras la Resistencia libanesa condicionó cualquier acuerdo al cese de todas las agresiones por parte del régimen sionista.

Según un comunicado conjunto publicado por el Departamento de Estado de EE.UU., la implementación del alto el fuego requiere el cese total de las ofensivas militares por parte del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) y la retirada de todas sus fuerzas del sur del río Litani, una condición que no fue aceptada por el secretario general de Hezbolá, el sheij Naim Qasem.

Desde el 2 de marzo, Israel ha estado llevando a cabo una ofensiva ampliada sobre el Líbano, que ha causado la muerte de más de 3500 personas, ha dejado más de 10 60 heridos y ha desplazado a más de 1,6 millones de personas.

Los sangrientos ataques israelíes contra zonas residenciales en el sur del Líbano se producen a pesar de que rige un frágil alto el fuego entre Israel y el Movimiento de la Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), pactado el 17 de abril.

Por su parte, Hezbolá ha respondido a las violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista con intensos ataques de cohetes y drones, especialmente mediante drones FPV de fibra óptica con visión en primera persona, causando bajas entre los militares israelíes y destruyendo su equipamiento militar.

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