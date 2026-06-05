Israel emite orden de evacuación para 9 zonas del sur de Líbano

A pesar del nuevo alto el fuego en Líbano anunciado por Trump, el ejército israelí ha emitido una orden de evacuación inmediata para varías zonas del sur de Líbano.

Según ha informado este viernes la cadena catarí Al Jazeera, el portavoz árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, pidió en un mensaje en la red social X a los residentes de varias zonas del sur del Líbano, incluidas las tres localidades de Arnaya, Anqoun y Kfar Kila, que abandonen inmediatamente sus hogares y se alejen al menos un kilómetro de esas áreas.

Minutos después, el ejército israelí emitió una orden de evacuación también para otras seis ciudades y localidades, incluyendo Al-Sarafand, Tefahta, Al-Babliya, Kaakayat Al Sanawbar, Al-Marwaniya y Al-Saksakiya.

El ejército israelí ha argumentado que, tras la violación del acuerdo de alto el fuego por parte del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) y el ataque contra el frente interno de Israel, el ejército se ve obligado a actuar con fuerza, especialmente en las zonas declaradas, para garantizar la seguridad, por lo que los residentes deben evacuar inmediatamente sus hogares y trasladarse al norte del río Al-Zahrani.

Estas advertencias se producen mientras Israel, a pesar del anuncio de un nuevo alto el fuego mediado el jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa con sus ataques aéreos y de artillería contra diversas zonas del Líbano.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que Israel y el Líbano reafirmaron que no albergan intenciones hostiles el uno hacia el otro y se comprometieron a continuar las negociaciones directas para fomentar la confianza, resolver todas las cuestiones pendientes y trabajar hacia un acuerdo integral entre ambas partes.

El último entendimiento surgió a pesar de la violencia persistente, incluidos ataques israelíes que, según informes, causaron la muerte de al menos nueve personas en el sur del Líbano el miércoles, así como operaciones transfronterizas atribuidas a Hezbolá.

La Resistencia del Líbano no ha sido parte de las conversaciones y sostiene que no acatará ningún acuerdo que menoscabe la soberanía libanesa y beneficie al régimen israelí.

En respuesta a las agresiones israelí, el movimiento ha asestado duros golpes a las posiciones sionistas. En la misma jornada del viernes, Hezbolá anunció que ha atacado con fuego de artillería la concentración de equipos militares y soldados del ejército enemigo israelí en el valle Wadi al-Hujeir y la región de El Balouaa.

El ministerio de salud del régimen israelí, al informar que 10 israelíes resultaron heridos ayer en los ataques de Hezbolá, ha anunciado que el número de heridos en el frente norte de la Palestina ocupada desde el inicio de la guerra contra Irán ha alcanzado los 1104.

En los últimos días, los ataques de Israel al sur del Líbano han causado significativas bajas y daños, aumentando la preocupación por el colapso de la tregua y el regreso de enfrentamientos a gran escala entre Israel y Hezbolá.

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