Hezbolá rechaza las acusaciones israelíes sobre el ataque a la UNIFIL

Hezbolá rechazó haber participado en el ataque contra el cuartel de las fuerzas de la UNIFIL y afirmó que respalda su labor en la región.

El Movimiento de la Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) afirmó en un comunicado emitido la tarde del jueves que las acusaciones israelíes sobre un supuesto ataque contra una base de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL, por sus siglas en inglés), en la localidad de Debbine, en el que habría muerto uno de sus efectivos, carecen de fundamento.

Hezbolá añadió que siempre ha destacado la importancia y el papel de las fuerzas de la UNIFIL en el sur del Líbano, en el marco de las misiones que les han sido encomendadas de conformidad con las resoluciones internacionales.

El movimiento subrayó que Israel intenta encubrir sus continuas acciones mediante métodos engañosos, las cuales, según el texto, han quedado al descubierto ante la opinión pública internacional.

“Esta acusación proviene de un enemigo que nunca ha ocultado su incomodidad ante la presencia de las fuerzas internacionales en el sur del Líbano y que siempre ha intentado limitar su papel, ya que estas fuerzas son testigos directos de los crímenes, las agresiones y las continuas violaciones de la soberanía libanesa por parte de Israel”, reza el comunicado.

Por otra parte, Hezbolá informó que utilizó armamento adecuado para enfrentarse a dos drones israelíes que sobrevolaban las zonas de Nabatieh y Kfar Melki, obligándolos a abandonar el área.

Asimismo, anunció que atacó en tres ocasiones, con fuego de artillería, una concentración de tropas del ejército israelí en los alrededores del castillo de Al-Shaqif, en el sur del Líbano.

Durante los ataques del día anterior contra la zona de Blat, en el sur del Líbano, fue bombardeado un centro de la UNIFIL.

En ese ataque, un miembro de la UNIFIL murió y otros dos resultaron heridos.

Estos hechos ocurrieron a pesar de que, anteriormente, en varias ocasiones, efectivos de la UNIFIL desplegados en el sur del Líbano habían resultado muertos o heridos por acciones del ejército israelí.

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano fue creada en 1978 como una fuerza temporal con el objetivo de contribuir al mantenimiento de la paz en la región y verificar la retirada del ejército israelí del Líbano.

Desde el inicio de la ofensiva terrestre israelí, a comienzos de octubre de 2023, y durante sus operaciones posteriores en el sur del Líbano, el ejército israelí ha atacado varios puestos de la UNIFIL en esa zona.

Desde el 2 de marzo, Israel ha estado llevando a cabo una ofensiva ampliada sobre el Líbano, que ha causado la muerte de más de 3500 personas, ha dejado más de 10 600 heridos y ha desplazado a más de 1,6 millones de personas.

Los sangrientos ataques israelíes contra zonas residenciales en el sur del Líbano se producen a pesar de que rige un frágil alto el fuego entre Israel y el Movimiento de la Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), pactado el 17 de abril.

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