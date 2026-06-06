Ataques de Israel a escuela y ambulancia en Líbano dejan 6 civiles muertos

Israel ha lanzado una nueva oleada de ataques en el sur de Líbano, golpeando zonas civiles, destruyendo una ambulancia, dañando una escuela y matando a seis civiles libaneses.

Aviones de guerra y artillería israelíes han atacado este sábado las localidades de Kfra, Aadchit, Kunine, Bablie, Toul, Arabsalim, Shahabie, Mahmudie, Marwanie, Majdal Zoun, Aba, Mayfadun, Arnaba, en las afueras de Maghdoucheh, Kfar Tebnit, Qatrani, la carretera entre Maarake y Teir Debba, la ciudad de Nabatieh y Sohmor, en el oeste de la Bekaa, según un informe de la cadena local Al-Mayadeen.

Los ataques también han alcanzado el bosque de Rayhan, el valle de Barqaz y las alturas de Rayhan, mientras que la artillería israelí bombardeó Kfar Tebnit.

Uno de los incidentes más mortíferos ha ocurrido en la localidad de Zebdine, donde un ataque israelí impactó una ambulancia que transportaba suministros alimentarios a una familia dentro del pueblo. Cinco civiles murieron en el ataque.

En el distrito de Hasbaya, fuego de artillería israelí ha alcanzado una escuela en la localidad de Barqaz, provocando un incendio y causando daños significativos al edificio.

Más temprano ese mismo día, otro ataque israelí tuvo como objetivo una motocicleta en Deir al-Zahrani, en el distrito de Nabatieh, matando a una persona.

Estas advertencias se producen mientras Israel, a pesar del anuncio de un nuevo alto el fuego mediado el jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa con sus ataques aéreos y de artillería contra diversas zonas del Líbano.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que Israel y el Líbano reafirmaron que no albergan intenciones hostiles el uno hacia el otro y se comprometieron a continuar las negociaciones directas para fomentar la confianza, resolver todas las cuestiones pendientes y trabajar hacia un acuerdo integral entre ambas partes.

El último entendimiento surgió a pesar de la violencia persistente, incluidos ataques israelíes que, según informes, causaron la muerte de al menos nueve personas en el sur del Líbano el miércoles, así como operaciones transfronterizas atribuidas a Hezbolá.

La Resistencia del Líbano no ha sido parte de las conversaciones y sostiene que no acatará ningún acuerdo que menoscabe la soberanía libanesa y beneficie al régimen israelí.

tqi