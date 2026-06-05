La OCS expresa su apoyo a Irán ante agresión de EEUU e Israel

Los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) han respaldado a Irán frente a las agresiones militares de Estados Unidos e Israel.

“Todos los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, especialmente China y Rusia, han expresado su firme apoyo a la República Islámica de Irán frente a la agresión del régimen sionista y Estados Unidos, y han adoptado posiciones favorables al respecto”, ha afirmado este viernes el ministro del Interior de Irán, Eskandar Momeni.

Momeni, quien ha viajado a Biskek, capital de Kirguistán, para participar en la reunión de la OCS, ha señalado que durante el encuentro de los ministros del Interior y de Seguridad Pública de los países miembros con el presidente de Kirguistán se han abordado importantes cuestiones de seguridad y asuntos regionales.

El ministro iraní ha destacado que estos debates revisten especial importancia debido a la elección de Kirguistán como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) por un período de dos años.

“En la sesión principal de la cumbre se han expuesto de manera firme y detallada las posiciones de la República Islámica de Irán sobre los asuntos regionales, así como sobre la agresión del régimen sionista y Estados Unidos contra nuestro país”, ha agregado.

Además, ha indicado que todos los Estados miembros, en particular China y Rusia, han manifestado su decidido respaldo a Irán frente a dichas agresiones y han adoptado posturas positivas en este sentido.

Según el dignatario iraní, la declaración final ha incluido un protocolo de cooperación en diversos ámbitos de seguridad y orden público, así como en áreas como la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Momeni llegó el jueves a Kirguistán al frente de una delegación para participar en la reunión de ministros del Interior de los países miembros de la OCS, una organización integrada por China, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán, India, Pakistán, Irán y Bielorrusia, cuyo objetivo es promover la cooperación multilateral en los ámbitos de la seguridad, la economía y la cultura.

rba