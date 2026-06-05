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Irán: Las sanciones unilaterales y los dobles raseros no crean seguridad

  • La 5.ª reunión de ministros del Interior y de Seguridad Pública de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en Bishkek, capital de Kirguistán, 5 de junio de 2026.
Publicada: viernes, 5 de junio de 2026 11:47

Irán ha afirmado que las sanciones unilaterales y los dobles estándares no contribuyen a la seguridad, sino que generan mayor inestabilidad y desconfianza.

“Las sanciones unilaterales y los dobles estándares no solo no contribuyen a la seguridad, sino que generan una mayor inestabilidad y desconfianza”, ha afirmado este viernes el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, durante la quinta reunión de ministros del Interior y de Seguridad Pública de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), celebrada en Bishkek, capital de Kirguistán.

Asimismo, el ministro iraní al señalar que la seguridad constituye la condición previa y el pilar fundamental de todo desarrollo sostenible y progreso económico, ha sostenido que “sin estabilidad ni seguridad, la inversión carece de sentido”.

También ha descrito las actuales condiciones y dinámicas del sistema internacional como marcadas por la fragilidad, la volatilidad y la inestabilidad, y ha señalado que, ante el creciente número de desafíos en materia de seguridad, ningún país puede afrontarlos por sí solo.

Momeni ha subrayado la importancia del discurso orientado al multilateralismo y al orden multipolar, así como su papel en la estrategia a largo plazo de la OCS.

También ha recalcado que la OCS, al agrupar a cerca de la mitad de la población mundial, concentrar una participación significativa en la producción y el comercio globales, poseer vastas reservas energéticas y situarse en las principales rutas de comunicación y tránsito de Eurasia, se ha convertido en uno de los principales actores y pilares de las transformaciones geopolíticas y geoeconómicas, además de desempeñar un papel relevante en la promoción de la paz, la estabilidad y la prosperidad a escala regional y mundial en el siglo XXI.

El ministro iraní del Interior ha apostillado además que la República Islámica de Irán es uno de los principales países víctimas del terrorismo y ha destacado que la OCS constituye un instrumento de gran importancia para la coordinación de operaciones conjuntas y el intercambio de información a través de su estructura regional de lucha contra el terrorismo.

nht

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