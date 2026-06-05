Irán: Las sanciones unilaterales y los dobles raseros no crean seguridad

Irán ha afirmado que las sanciones unilaterales y los dobles estándares no contribuyen a la seguridad, sino que generan mayor inestabilidad y desconfianza.

“Las sanciones unilaterales y los dobles estándares no solo no contribuyen a la seguridad, sino que generan una mayor inestabilidad y desconfianza”, ha afirmado este viernes el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, durante la quinta reunión de ministros del Interior y de Seguridad Pública de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), celebrada en Bishkek, capital de Kirguistán.

Asimismo, el ministro iraní al señalar que la seguridad constituye la condición previa y el pilar fundamental de todo desarrollo sostenible y progreso económico, ha sostenido que “sin estabilidad ni seguridad, la inversión carece de sentido”.

También ha descrito las actuales condiciones y dinámicas del sistema internacional como marcadas por la fragilidad, la volatilidad y la inestabilidad, y ha señalado que, ante el creciente número de desafíos en materia de seguridad, ningún país puede afrontarlos por sí solo.

Interior Minister Eskandar Momeni met with Tajikistan’s Interior Minister on the sidelines of the #SCO meeting in Bishkek, highlighting the positive trajectory of bilateral relations and the potential for deeper cooperation in economic, security, and law enforcement fields. https://t.co/qqgMefeB1l pic.twitter.com/ACwywralwT — Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) June 5, 2026

Momeni ha subrayado la importancia del discurso orientado al multilateralismo y al orden multipolar, así como su papel en la estrategia a largo plazo de la OCS.

También ha recalcado que la OCS, al agrupar a cerca de la mitad de la población mundial, concentrar una participación significativa en la producción y el comercio globales, poseer vastas reservas energéticas y situarse en las principales rutas de comunicación y tránsito de Eurasia, se ha convertido en uno de los principales actores y pilares de las transformaciones geopolíticas y geoeconómicas, además de desempeñar un papel relevante en la promoción de la paz, la estabilidad y la prosperidad a escala regional y mundial en el siglo XXI.

El ministro iraní del Interior ha apostillado además que la República Islámica de Irán es uno de los principales países víctimas del terrorismo y ha destacado que la OCS constituye un instrumento de gran importancia para la coordinación de operaciones conjuntas y el intercambio de información a través de su estructura regional de lucha contra el terrorismo.

nht