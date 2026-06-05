Irán exige liberación inmediata del 50% de sus activos en acuerdo con EEUU

Irán ha afirmado que al menos el 50% de sus activos financieros congelados deben ser liberados inmediatamente tras la firma de cualquier memorando de entendimiento con EE.UU.

El viccanciller iraní para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Qaribabadi, declaró el jueves a la agencia de noticias Mehr que Teherán solo considerará definitivo cualquier borrador de acuerdo si sus “intereses y preocupaciones se tienen plenamente en cuenta”.

“Como mínimo, la República Islámica de Irán insiste en que el 50% de estos fondos se pongan a disposición de Irán inmediatamente después de la firma del memorando de entendimiento”, dijo Qaribabadi.

Los fondos restantes, añadió, deberían “desbloquearse en un plazo limitado de no más de uno o dos meses después de la firma del acuerdo”.

En otra parte de sus declaraciones, el viceministro de Asuntos Exteriores afirmó que los activos en cuestión pertenecen a Irán y han sido “congelados ilegalmente” por Estados Unidos, y que su liberación es un requisito fundamental en cualquier posible acuerdo.

Indicó que los detalles restantes del mecanismo para acceder a los fondos, incluidos los acuerdos técnicos y financieros, serían objeto de nuevas negociaciones durante un período de implementación de 60 días posterior a la firma del memorando.

Entre otras condiciones clave, afirmó, está que Estados Unidos debe levantar el bloqueo naval ilegal a los puertos iraníes si Teherán toma medidas relacionadas con el estrecho de Ormuz.

Qaribabadi añadió que algunos medios de comunicación han sugerido que el acuerdo sería un simple “intercambio uno a uno” en el que Estados Unidos levantaría el bloqueo e Irán reabriría el estrecho de Ormuz.

“No, no es así”, dijo, haciendo hincapié en que “esto no es un intercambio de acciones”.

Remarcó que “la medida que tomemos en Ormuz puede conllevar diferentes posibles consecuencias.”

Según el funcionario iraní, Teherán espera compromisos más amplios en cualquier acuerdo, incluido el cese inmediato y permanente de las hostilidades en todos los frentes regionales, incluido el Líbano.

El levantamiento de todas las sanciones unilaterales de Estados Unidos, incluidas las sanciones primarias y secundarias, y la normalización del estatus de Irán en el Consejo de Seguridad de la ONU y en la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) también figuran entre las principales demandas de Teherán, añadió.

Según Qaribabadi, “Irán también exige una reparación integral, que incluya una compensación por todos los daños materiales y morales sufridos como resultado de la agresión de Estados Unidos e Israel contra el país”.

Irán también ha exigido una indemnización a cinco países árabes —Baréin, Arabia Saudí, Catar, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania— por permitir que Estados Unidos e Israel utilizaran sus territorios para atacar territorio iraní y, en algunos casos, por participar directamente en ataques armados ilegales contra el país.

Si bien Irán y Estados Unidos se han acercado a la finalización de un memorando para poner fin a la guerra impuesta, Teherán advierte que su paciencia tiene límites y que cualquier agresión contra el territorio del país recibirá una respuesta devastadora, que incluye la ampliación de las restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb.

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