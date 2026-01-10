Irán busca fortalecer su cooperación económica con El Líbano

Irán expresó su intención de ampliar vínculos económicos con El Líbano, destacando relación histórica entre ambos países y su potencial de cooperación comercial.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, viajó el jueves al Líbano, en una visita de dos días, donde mantuvo reuniones con altos cargos del país árabe. Realizó encuentros con el presidente libanés, Joseph Aoun; el jefe del parlamento, Nabih Berri; y el canciller, Youssef Raji. En una rueda de prensa, el canciller ratificó la voluntad de ambos países de intensificar la cooperación económica. Manifestó que la capacidad de cooperación comercial y económica entre Irán y El Líbano es mayor de lo esperado.

El canciller también hizo referencia a lo que está sucediendo en algunas calles de Irán y denunció la intervención directa de Estados Unidos e Israel en los disturbios. En este sentido, mencionó una publicación del ex secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, quien -al felicitar abiertamente el año nuevo a los alborotadores y a los agentes del Mossad- dejó en evidencia la implicación de los servicios de inteligencia extranjeros en el intento de desestabilizar al país.

En respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de una intervención militar de enemigos contra Irán, dijo que creía que es poco probable, porque recordó que, sus intentos anteriores fueron un fracaso total.

frr/tqi