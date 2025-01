Pezeshkian: Alianza entre Irán y Rusia desafía presión externa

El presidente iraní afirma que el acuerdo integral Irán-Rusia refrenda el compromiso de ambos con el desarrollo mutuo y la resistencia a las presiones externas.

En una entrevista con el Canal 1 ruso el viernes, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, reafirmó la importancia del acuerdo de asociación estratégica integral recientemente firmado entre Irán y Rusia, calificándolo como una declaración poderosa contra las demandas excesivas de sus adversarios compartidos.

Pezeshkian señaló que este acuerdo refleja el compromiso de ambos países con el desarrollo mutuo y la resistencia a las presiones externas.

Describió el acuerdo como un paso clave para fomentar la paz, la seguridad y el crecimiento económico en la región.

La asociación, que tiene como objetivo profundizar la cooperación bilateral, incluye compromisos para mejorar la colaboración en seguridad, política y economía, junto con proyectos prácticos en ferrocarriles, comercio, energía e infraestructura de transporte.

En respuesta a las preocupaciones sobre posibles amenazas militares de Estados Unidos o Israel, Pezeshkian expresó que “según los términos de nuestro acuerdo, si Irán o Rusia son atacados, nos comprometemos a no cooperar con el agresor de ninguna manera y no permitiremos que tal ataque ocurra”.

Además, el presidente condenó las acciones del régimen sionista en Gaza y Líbano, calificándolas de crímenes apoyados por Estados Unidos y Europa.

Criticó la falta de rendición de cuentas de los agresores israelíes. “Ningún marco o ley internacional permite a ningún país bombardear y masacrar a personas inocentes, incluso en tiempos de guerra, y, sin embargo, los sionistas lo hacen con facilidad”, fustigó.

Sobre la política nuclear de Irán, Pezeshkian rechazó las acusaciones de que el país está buscando armas nucleares, alineando sus comentarios con los principios de la revolución iraní.

“El régimen sionista y sus aliados están tratando de convencer al mundo de que Irán está buscando una bomba nuclear y fomentando la iranofobia. Sin embargo, tanto las opiniones del Líder de la Revolución Islámica (el ayatolá Seyed Ali Jamenei) como nuestras políticas están firmemente basadas en la creencia de que no estamos buscando armas nucleares, no lo hemos hecho en el pasado y no lo haremos en el futuro”, agregó.

Al concluir sus comentarios, Pezeshkian reiteró que Irán no busca ni conflictos ni disturbios, a pesar de los esfuerzos de sus adversarios por presentarlo como una fuente de inseguridad regional.

“No buscamos la guerra, ni el derramamiento de sangre, ni disturbios, sin embargo, nuestros adversarios pretenden convencer a la gente de todo el mundo de que deseamos desarrollar una bomba atómica y que somos la fuente de la inseguridad en la región”, confirmó.

