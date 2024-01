Irán: Apoyo de EEUU a Israel, la raíz de la inseguridad en la zona

El canciller iraní enfatiza que la Resistencia toma sus decisiones de manera soberana, y avisa que el apoyo de EE.UU. a Israel socava la seguridad de la región.

“La cooperación a gran escala de [el presidente estadounidense, Joe] Biden y la Casa Blanca con matones, como [el premier israelí, Benjamín] Netanyahu en Israel, es la raíz de la inseguridad en la región”, sostuvo Hosein Amir Abdolahian en una entrevista concedida al canal de televisión estadounidense CNBC, publicada este miércoles.

Irán ha criticado en múltiples ocasiones la entrega de miles de millones de dólares en ayuda militar por la Casa Blanca a Israel desde el 7 de octubre, cuando inició la campaña de agresiones implacables del régimen sionista en la Franja de Gaza que se ha cobrado más de 24 000 vidas inocentes. Washington también ha bloqueado todos los esfuerzos internacionales para alcanzar un alto el fuego en el enclave costero.

En esta línea, el jefe de la Diplomacia persa subrayó que Washington no debe “vincular su destino” al de Netanyahu y su gabinete extremista. “Estados Unidos no debería, el señor Biden no debería vincular su destino al destino de Netanyahu”, avisó en la entrevista concedida al margen del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza).

Hizo hincapié en que Irán quiere que Estados Unidos “detenga la guerra en Gaza” y dejó en claro que la seguridad de la región y la del mar Rojo están entrelazadas.

“La seguridad marítima es de suma importancia para nosotros, porque exportamos petróleo”, precisó, al tiempo que rechazó las acusaciones de EE.UU. y sus aliados occidentales que vinculan, sin pruebas, a Irán con los ataques de Yemen a barcos israelíes o los que se dirigen hacia puertos israelíes. “Así que, si hay inseguridad cerca de nuestra vecindad, no será a nuestro favor”, remarcó.

Enfatizó que la inseguridad y las crisis vividas en la región no se deben a los ataques de Yemen o los de los grupos de la Resistencia contra objetivos estadounidenses e israelíes, sino que emanan de las acciones de “Israel y su genocidio en Gaza”.

Eje de la Resistencia actúa de manera independiente

Subrayó una vez más que “el pueblo de Yemen y otros países de la región que defienden al pueblo palestino están actuando según su propia experiencia y según sus propios intereses, y no reciben ninguna orden o instrucción nuestra”.

Cuando se le preguntó sobre las razones por las que Irán lanzó ataques con misiles en la medianoche del lunes contra posiciones de terroristas y el servicio espionaje israelí, el Mossad, en Siria e Irak, Amir Abdolahian señaló que las ofensivas estaban “en consonancia con la lucha contra el terrorismo y la legítima defensa”. “No tenemos reservas a la hora de asegurar nuestros intereses nacionales con cualquier otro país”, añadió.

