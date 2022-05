Iñaki Gil: Crisis de Ucrania se tiene que resolver políticamente

Un analista puntualiza que la crisis de Ucrania se tiene que resolver por la vía política, pese a los intentos de Estados Unidos por impedirlo.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, ha afirmado este domingo, en una conferencia de prensa conjunta con su par polaco, Zbigniew Rau, en Teherán (capital iraní), que la salida al conflicto en Ucrania se circunscribe a la vía “política”.

Amir Abdolahian también ha enfatizado que Irán rechaza la actual coyuntura en Ucrania, tal como se opone a la guerra en Yemen, reiterando la disposición de su país a enviar un equipo médico para asistir a los refugiados en la frontera polaca. El canciller iraní, igualmente, ha abogado por fortalecer los lazos bilaterales con Polonia en diversos campos.

En una entrevista concedida este mismo domingo a HispanTV, el escritor y analista español Iñaki Gil de San Vicente ha confirmado que la situación que vive Ucrania “se tiene que resolver por negociaciones políticas”.

Mientras tanto, “hay unos intereses muy claros por parte del imperialismo norteamericano para que esta necesidad política no se respete y no se cumpla”, ha resaltado el experto, advirtiendo que “Estados Unidos no quiere ni paz, ni negociaciones políticas”.

De hecho, conforme a Gil de San Vicente, los estadounidenses están llevando a Ucrania tropas terroristas para luchar en lo que llaman “una guerra por delegación; que mueran otros pueblos para que no muera ningún norteamericano”.

En otro momento de sus declaraciones, el analista ha hablado del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Irán y Polonia, diciendo que esto demuestra que, incluso dentro de Polonia, hay sectores que comprenden que Irán no es un enemigo y no hay que fiarse en Estados Unidos que dice que Irán es un enemigo.

Fuente: HispanTV Noticias

nkh/ctl/hnb