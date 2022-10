Castillo denuncia: Detractores se quieren bajar al Gobierno peruano

El presidente de Perú denuncia que sectores de la oposición y la derecha quieren ver la caída de su Gobierno para lo que se valen de infundios.

Durante un discurso ofrecido el sábado en el IV Congreso Nacional de la Asociación Nacional Pachacútec, en el distrito cusqueño de Pichari, el presidente de Perú, Pedro Castillo, denunció que sus detractores se quieren “bajar al Gobierno”, mediante acusaciones de corrupción en su contra, sin embargo, reiteró que no dimitirá.

“A pesar de esas calumnias, de esas denuncias, quieren encontrar un chat, quieren encontrar un video, quieren encontrar que alguien se vaya y le diga ‘sí señor, el presidente me llamó para ser ministro, pero me pidió tanto’ […] no la van a encontrar porque un campesino no le puede robar a un campesino, un maestro no le puede robar a un maestro, un hombre del campo no le puede robar a otro hombre del campo”, precisó.

Castillo también llamó al pueblo a oponerse a la vacancia presidencial. “Queridos compatriotas, lo que hagan ahora con nosotros, si el pueblo lo permite, mañana o los años siguientes, cuando surja una voz igual, una voz del pueblo que llegue a la Presidencia, van a hacer lo mismo”, dijo.

El futuro del presidente de Perú depende ya de la decisión de una subcomisión del Congreso: la de Acusaciones Constitucionales que decidirá si archivar o no la denuncia presentada contra el mandatario por la fiscal general, Patricia Benavides.

Castillo sostiene que la denuncia en su contra por Benavides es una nueva modalidad de sacarle del poder, luego de dos intentos de vacancia fallidos en el Congreso.

ctl/tqi