Crece alarma por deterioro físico del Dr. Abu Safieh en cárcel israelí

Las imágenes recientes del doctor Hossam Abu Safieh han generado alarma por su deterioro físico, en medio de denuncias sobre sus condiciones de detención y reacciones crecientes.

Las imágenes difundidas de la última comparecencia judicial del doctor Hossam Abu Safieh han generado preocupación por el evidente deterioro de su estado físico. Mientras continúan las denuncias sobre las condiciones de su encarcelamiento, su caso sigue despertando reacciones dentro y fuera de Gaza.

Tras más de 500 días detenido sin cargos formales, el doctor Hossam Abu Safieh, director del Hospital Kamal Adwan, compareció recientemente ante un tribunal israelí. Las imágenes difundidas desde la audiencia mostraron un evidente deterioro físico del médico palestino, mientras su defensa denuncia graves problemas de salud y la falta de atención médica adecuada durante su encarcelamiento.

Su arresto se produjo durante la incursión israelí en el Hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza. Quienes estuvieron junto a él durante la incursión israelí en el hospital, recuerdan aquel operativo como uno de los episodios más duros para el sistema de salud del norte de la Franja, cuyas consecuencias siguen sintiéndose hasta hoy.

Abu Safieh permanece detenido bajo la denominada ley de “combatientes ilegales”, sin acusación formal ni juicio. En Gaza, el caso de Abu Safieh se ha convertido en un símbolo de la situación que enfrentan numerosos trabajadores sanitarios detenidos durante la guerra.

Más de un año después de su detención, la situación del doctor Hossam Abu Safieh sigue generando preocupación entre organizaciones humanitarias y personal médico en Gaza. Un caso que continúa despertando interrogantes sobre las condiciones de detención y el impacto de la guerra sobre los trabajadores sanitarios palestinos, mientras hospitales de la Franja continúan sufriendo una grave escasez de profesionales y recursos.

Huda Hegazi, Gaza.

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