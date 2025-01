Israelíes exigen acabar con la guerra y completar acuerdo de tregua

Miles de manifestantes israelíes volvieron a salir a las calles este sábado para exigir el cese total de la guerra y la implementación completa del acuerdo de alto el fuego.

En Al-Quds (Jerusalén), los protestantes han manifestado su alegría por la liberación este 25 de enero de cuatro soldados israelíes retenidas.

Las organizaciones convocantes de las protestas han recordado que la segunda fase del acuerdo aún no está asegurada. “Hay amenazas constantes de que no va a hacerse”, han señalado, según recoge el diario The Times of Israel.

Los manifestantes se han concentrado frente a la residencia oficial del primer ministro, Benjamín Nentayahu, en Al-Quds (Jerusalén), y han pedido la continuidad de la tregua y que pare la guerra.

Las protestas también han llegado hasta las inmediaciones del ayuntamiento de Tel Aviv. En la manifestación, familiares de los retenidos han exigido que “todos deben volver a casa. No importa quiénes sean. No importa dónde estén o su condición”.

Tras más de quince meses de guerra, el sábado ha sido el día escogido por familiares de los retenidos en Gaza para protagonizar protestas en los territorios ocupados, con el reclamo del cese total de la guerra y la concreción de un acuerdo que permita, tras el alto al fuego, el regreso de los retenidos israelíes en el enclave costero.

El pasado 19 de enero entró en vigor un acuerdo de alto al fuego entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica de palestina, HAMAS, donde ha tenido lugar entre ambas partes el intercambio de prisioneros. Sin embargo, el ejército de ocupación ha violado la tregua en reiteradas ocasiones desde ese momento.

